肯亞總統再度引發抗議民眾要求下台 專家：恐成最令人憎恨對象

肯亞總統魯托近日因不斷受到抗議而備受關注，資料照。（彭博）

2025/07/06 11:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞總統魯托（William Ruto）近日因不斷受到抗議而備受關注，由於在此期間有多位民眾傷亡，但魯托仍保持自己的想法與政策，因此許多人紛紛要求他下台負責。有專家指出，魯托很有可能成為肯亞人最令人憎恨的對象。

據《美聯社》報導，魯托近期風波不斷，2024才因新稅制改革引發激烈的抗議運動，導致至少22人死亡，不料近期1位部落客因為在拘留期間死亡，1名聲援該部落客的民眾還遭到警方槍殺，6月26日再度引發新的抗議風潮，據統計，這次抗議活動共至少16人死亡。

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隨著抗議聲量逐漸壯大，不少人都要求魯托下台負責。奈洛比大學發展研究分析家兼教授卡因加（Karuti Kanyinga）直言，魯托現在的公眾信任度極低，導致他有可能成為肯亞人最憎恨的對象。

國際危機組織駐肯亞分析師埃利亞斯（Meron Elias）認為，這些抗議者覺得心聲沒有被聽到，而且自去年開始抗議活動至今，魯托政府絲毫沒有做出改變，再加上種種意外導致局勢愈發緊張。參與抗議的學生凱魯也說，目前並不指望政府能解決這些問題，他們將聯合其他抗議者來達成期望的改革。

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