為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    肯亞總統再度引發抗議民眾要求下台 專家：恐成最令人憎恨對象

    肯亞總統魯托近日因不斷受到抗議而備受關注，資料照。（彭博）

    肯亞總統魯托近日因不斷受到抗議而備受關注，資料照。（彭博）

    2025/07/06 11:29

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕肯亞總統魯托（William Ruto）近日因不斷受到抗議而備受關注，由於在此期間有多位民眾傷亡，但魯托仍保持自己的想法與政策，因此許多人紛紛要求他下台負責。有專家指出，魯托很有可能成為肯亞人最令人憎恨的對象。

    據《美聯社》報導，魯托近期風波不斷，2024才因新稅制改革引發激烈的抗議運動，導致至少22人死亡，不料近期1位部落客因為在拘留期間死亡，1名聲援該部落客的民眾還遭到警方槍殺，6月26日再度引發新的抗議風潮，據統計，這次抗議活動共至少16人死亡。

    隨著抗議聲量逐漸壯大，不少人都要求魯托下台負責。奈洛比大學發展研究分析家兼教授卡因加（Karuti Kanyinga）直言，魯托現在的公眾信任度極低，導致他有可能成為肯亞人最憎恨的對象。

    國際危機組織駐肯亞分析師埃利亞斯（Meron Elias）認為，這些抗議者覺得心聲沒有被聽到，而且自去年開始抗議活動至今，魯托政府絲毫沒有做出改變，再加上種種意外導致局勢愈發緊張。參與抗議的學生凱魯也說，目前並不指望政府能解決這些問題，他們將聯合其他抗議者來達成期望的改革。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播