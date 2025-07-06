遭攻擊斷肢 海龜「迪莉達莉」裝三鰭奮力重返大海

美國佛州朱諾海灘，斷肢赤蠵龜「迪莉達莉」（Dilly Dally）在裝上衛星追蹤器後，奮力朝大西洋爬去。數十名支持者在沙灘上見證牠重返自然。（美聯社）

2025/07/06 10:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕一隻因遭掠食者攻擊而失去右前鰭的年輕赤蠵龜「迪莉達莉」（Dilly Dally，意指「拖拖拉拉」、「猶豫不決」之意），在美國佛州一家動物醫院接受截肢手術與五個月的照護後，已於成功重返大西洋。根據《美聯社》報導，牠的身上裝有衛星追蹤器，將持續為瀕危物種的保育研究提供數據。

據報導，6月初野放當天，在數十名支持者的見證下，這隻重近72公斤的赤蠵龜，在佛州朱諾海灘被輕柔地放在沙灘上。牠用僅剩的三隻鰭，奮力地、一步步地爬回屬於牠的海洋。救援牠的「赤蠵龜海洋生物中心」（LMC）在臉書上寫道：「我們很高興看到迪莉達莉平安回家！」

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「迪莉達莉」是在今年1月被發現，當時牠因受掠食者攻擊而身受重傷。在送抵LMC三週後，獸醫團隊為牠進行了移除受損前鰭的截肢手術。儘管在長達五個月的住院期間，牠的傷口恢復良好，但最終仍順利康復。

重返大海後，「迪莉達莉」的行蹤將被持續追蹤觀測。牠背上的衛星追蹤器，能讓研究人員追蹤牠在野外的行動路徑，並監測其重新適應的情況。這些數據對於保護數量日益減少的赤蠵龜族群至關重要，目前全球野生赤蠵龜估計僅剩約650萬隻。

事實上，海龜斷肢的現象相當普遍。根據一份發表於《倫敦動物學會》期刊的研究，斷肢後的海龜在康復後，依然能很好地重新學會游泳，成年雌龜甚至仍有能力爬上岸築巢。

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