為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    遭攻擊斷肢 海龜「迪莉達莉」裝三鰭奮力重返大海

    美國佛州朱諾海灘，斷肢赤蠵龜「迪莉達莉」（Dilly Dally）在裝上衛星追蹤器後，奮力朝大西洋爬去。數十名支持者在沙灘上見證牠重返自然。（美聯社）

    美國佛州朱諾海灘，斷肢赤蠵龜「迪莉達莉」（Dilly Dally）在裝上衛星追蹤器後，奮力朝大西洋爬去。數十名支持者在沙灘上見證牠重返自然。（美聯社）

    2025/07/06 10:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一隻因遭掠食者攻擊而失去右前鰭的年輕赤蠵龜「迪莉達莉」（Dilly Dally，意指「拖拖拉拉」、「猶豫不決」之意），在美國佛州一家動物醫院接受截肢手術與五個月的照護後，已於成功重返大西洋。根據《美聯社》報導，牠的身上裝有衛星追蹤器，將持續為瀕危物種的保育研究提供數據。

    據報導，6月初野放當天，在數十名支持者的見證下，這隻重近72公斤的赤蠵龜，在佛州朱諾海灘被輕柔地放在沙灘上。牠用僅剩的三隻鰭，奮力地、一步步地爬回屬於牠的海洋。救援牠的「赤蠵龜海洋生物中心」（LMC）在臉書上寫道：「我們很高興看到迪莉達莉平安回家！」

    「迪莉達莉」是在今年1月被發現，當時牠因受掠食者攻擊而身受重傷。在送抵LMC三週後，獸醫團隊為牠進行了移除受損前鰭的截肢手術。儘管在長達五個月的住院期間，牠的傷口恢復良好，但最終仍順利康復。

    重返大海後，「迪莉達莉」的行蹤將被持續追蹤觀測。牠背上的衛星追蹤器，能讓研究人員追蹤牠在野外的行動路徑，並監測其重新適應的情況。這些數據對於保護數量日益減少的赤蠵龜族群至關重要，目前全球野生赤蠵龜估計僅剩約650萬隻。

    事實上，海龜斷肢的現象相當普遍。根據一份發表於《倫敦動物學會》期刊的研究，斷肢後的海龜在康復後，依然能很好地重新學會游泳，成年雌龜甚至仍有能力爬上岸築巢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播