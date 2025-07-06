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    千年謎團解開！古埃及人「長這樣」 DNA分析結果出爐

    科學家利用數位技術，對這名生活在4500年前的古埃及男性進行了面部重建（右）。左方為其頭骨的3D掃描模型，其DNA分析顯示，他擁有深色皮膚、棕色眼睛與頭髮，並混合了北非與中東的血緣。（美聯社）

    科學家利用數位技術，對這名生活在4500年前的古埃及男性進行了面部重建（右）。左方為其頭骨的3D掃描模型，其DNA分析顯示，他擁有深色皮膚、棕色眼睛與頭髮，並混合了北非與中東的血緣。（美聯社）

    2025/07/06 09:35

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《衛報》報導，科學家近日成功對1具埋藏於陶罐中、有4500年歷史的古埃及男性骸骨，進行了首次完整的全基因組分析。研究不僅揭開這位「金字塔時代」男性的血緣秘密，更透過其骨骼特徵，推測他可能是1位技藝高超的工匠。

    這具骸骨於1902年出土於埃及1處岩切墓中，被奇特地封存於陶罐內。基因分析顯示，他擁有深色皮膚、棕色眼睛與頭髮，其血緣混合了北非與中東「肥沃月灣」的基因，證實了兩地間的古代貿易。

    骨骼分析透露，他年約60多歲，在當時已屬高壽，但全身患有關節炎。骸骨上特殊的磨損痕跡顯示，他曾長時間以雙腿伸直、低頭的姿勢坐在堅硬地面上，右腳更有不尋常的磨損。

    研究團隊比對古埃及壁畫後，推測他生前可能是1位陶藝工匠，因當時的陶輪常需用腳穩定。然而，其高級的岩切墓葬與工匠身分形成矛盾。利物浦約翰摩爾斯大學教授艾里什（Joel Irish）推測，他或許是1位技藝超群而獲得權貴青睞的頂尖陶藝家。

    這具骸骨的DNA能奇蹟般地保存至今，科學家推測與其特殊的陶罐葬法有關，此外也幸運躲過了二戰期間利物浦世界博物館遭轟炸的劫難。

    倫敦克里克研究所科學家斯科格倫（Pontus Skoglund）表示，這次成功為未來研究指明了方向，有助於辨識能提供良好DNA的墓葬。團隊計畫檢驗更多英國收藏的骸骨，以建立更完整的古埃及基因史。此研究成果已發表於《自然》（Nature）期刊。

    這張1902年拍攝的考古照片，記錄了這具4500年歷史的古埃及男性骸骨被發現時的樣貌。他被奇特地封存在一個陶製容器內，這種特殊的埋葬方式，被認為是其DNA能奇蹟般保存至今的關鍵原因之一。（美聯社）

    這張1902年拍攝的考古照片，記錄了這具4500年歷史的古埃及男性骸骨被發現時的樣貌。他被奇特地封存在一個陶製容器內，這種特殊的埋葬方式，被認為是其DNA能奇蹟般保存至今的關鍵原因之一。（美聯社）

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