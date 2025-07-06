美國要把8個移民「丟」到非洲南蘇丹 他們根本不是那裡人

美國移民及海關執法局（ICE）官員在華府總部召開記者會，背後螢幕上顯示著多名待驅逐的移民臉孔。一項引發爭議的「第三國驅逐」政策，在最高法院推翻下級禁令後得以推進，可能導致8名移民被送往與其無關的南蘇丹。（美聯社）

2025/07/06 09:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國川普政府即將可以把8名移民驅逐至非洲的南蘇丹，此前他們已在美軍位於吉布地的基地，被困在1個貨櫃中近6週。根據政治新聞網站《Politico》報導，美國最高法院上週推翻了下級法院的保護禁令，1名聯邦法官4日為此驅逐行動掃清了最後的法律障礙。

這8名男子的驅逐案充滿波折。今年5月，由拜登任命的聯邦地方法院法官墨菲（Judge Murphy），曾以違反程序正義為由發布禁令，阻止政府將他們送往與其無任何關聯的第三國。墨菲當時認定，政府在驅逐前，必須給予當事人提前通知與「有意義的」反對機會。

請繼續往下閱讀...

然而，最高法院上週介入此案，不僅阻止了墨菲法官要求政府履行特定程序的全國性禁令，更在週四廢除了針對這8名男子的具體保護令，但卻未提供任何解釋或法律意見。

最高法院這項「沉默的裁決」，讓接手此案的聯邦法官摩斯（Judge Moss）在週五的聽證會上，反覆感嘆其面臨的不確定性。他表示，由於最高法院沒有說明理由，下級法院只能「從茶葉渣中去猜測」（read the tea leaves）大法官們的意圖。

摩斯說：「我不知道該如何解讀最高法院的所作所為，這正是『緊急案卷』制度的缺點之一。我們就是不知道最高法院認為哪一個論點具有說服力。」

這項缺乏解釋的裁決，讓律師們只能猜測，究竟是最高法院不同意被驅逐者應有的「正當程序」權利，還是僅反對原禁令的「全國性」適用範圍。此案不僅決定了這8名移民的最終命運，也凸顯了最高法院日益頻繁使用不附理由的緊急命令，可能對司法透明性造成的潛在傷害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法