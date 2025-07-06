美國計劃培育數十億隻特殊蒼蠅 對抗牛隻害蟲

為保護牛肉產業，美國政府計畫繁殖數十億隻特殊蒼蠅。（美聯社）

2025/07/06 10:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繁殖蒼蠅可以抵禦害蟲？為保護牛肉產業，美國政府計畫繁殖數十億隻特殊蒼蠅，並將他們投放到德州以及墨西哥南部，藉此對抗影響牛隻生存的食肉蛆蟲。

據《美聯社》報導，由於雌性「新世界螺旋蠅」（New World screw fly）會在傷口處產卵，因此許多動物都會受到影響，對於美國牛肉養殖產業更是重大的威脅。美國獸醫協會會長當選人貝里（Michael Bailey）表示，1隻重達1000磅（約453.59公斤）的牛僅需要2週便會因此而死亡。

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為保護牛肉產業，美國政府決定採用1項特別的科學方法，就是繁殖大量絕育的雄蠅投放至野外，這些雄蠅與雌蠅日後產下的卵將不會受精，因此也不會孵化，將使幼蟲數量減少，最終讓族群滅絕。

由於雌蠅在數週的成年生活中僅交配1次，因此相較噴灑農藥，利用此生物特性的作法將會更加有效且環保。此法早在1950年代便已陸續施行，只是因害蟲迅速消失，後續便早早關閉這種不孕蠅的養殖工廠。

現今部分官員認為這次成功後不該關閉養殖工廠，而是該繼續發展此技術，對此，佛羅里達大學研究動物寄生蟲的助理教授伯吉斯（Edwin Burgess）指出，這是1950至1960年代中美國農業部的「最高成就之一」，同時他也說，當初就是認為已抵禦害蟲成功便自行宣告勝利，但最後他們還是捲土重來，如今在計畫執行後，如何應對後續才是我們該思考的問題。

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