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    馬斯克宣布成立「美國黨」 擺脫「一黨專政」

    馬斯克5日發文宣布成立「美國黨」，宣誓要把「自由」還給美國民眾。（路透）

    馬斯克5日發文宣布成立「美國黨」，宣誓要把「自由」還給美國民眾。（路透）

    2025/07/06 07:35

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普因為「大而美」減稅減支法案而決裂，川普對此曾揚言切斷美國政府給馬斯克旗下企業的鉅額補貼。馬斯克5日在社群平台「X」發文宣布成立「美國黨」（America Party），宣誓要把「自由」還給美國民眾。

    馬斯克4日曾在社群平台「X」發文舉辦投票，並詢問網友：「獨立日正是提出這個問題的最佳時機，你是否想要擺脫兩黨制（有人甚至會說是一黨制）？我們應該創建「美國黨」（America Party）嗎？」投票結果顯示，有65.4％網友同意、34.6%的網友反對。

    馬斯克在投票結果底下留言表示，其中一種實現此目標的方法，是聚焦於僅僅2到3個參議院席次，以及8到10個眾議院選區。馬斯克認為，目前國會席次差距極小，這樣的策略足以成為左右爭議法案的關鍵票，確保法律真正反映人民的意志。

    馬斯克5日發文提及「投票結果」，並說：「按照2比1的比例，你們想要有一個新的政黨，你們將如願以償。」馬斯克強調：「浪費與貪污導致我們的國家破產，我們生活在一黨專政而非民主體制裡。今天『美國黨』（America Party）正式成立，將把自由還給你們。」

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