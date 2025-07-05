降低對中國供應鏈依賴 美議員提案要求軍靴國產化

美國議員提案要求美軍軍靴都須完全在美國製造。（圖取自美國國防部DVIDS網站，PUBLIC DOMAIN）

2025/07/05 20:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普上任後，積極推動美國製造，國會跨黨派議員近日共同提出法案，要求美國軍人穿著的戰鬥靴，必須百分之百在美國生產、且採用來自美國的原料，以降低軍需品對外國供應鏈的依賴。

美國國防部媒體《星條旗報（Stars and Stripes）》2日報導，這項「更優質裝備法案」（Better Outfitting Our Troops Act, BOOTS Act），由出身軍旅的民主黨籍聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）獨立參議員金恩（Angus King）、共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins），以及民主黨籍聯邦眾議員布津斯基（Nikki Budzinski）、高登（Jared Golden）和共和黨眾議員博斯特（Mike Bost）共同提出，要求包括選配靴在內，所有軍靴都要原料來自美國、在美製造，或者須符合「貝瑞修正案（Berry Amendment）」條件。法案也要求五角大廈優先選購在美生產服裝配件。

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議員指出，國防部現行規定允許官兵自購外國製軍靴，這些軍靴外觀接近公發制式軍靴，但是「品質和耐用度不足」。達克沃斯在提案聲明中說，「確保我國軍隊戰備，意味著我軍官兵制服的每一部份，都必須具有功能性、耐用和安全，以及我們能夠在發生危機或衝突時提高供應量」。

布津斯基表示，在她選區的一家軍靴製造商「貝爾維爾軍靴（Belleville Boots）」，一直遭來自中國等國家產品的不公平競爭，削弱當地就業機會，並對國家安全構成威脅，「這項立法將保護我們士兵，同時支持貝爾維爾和全國各地薪資待遇良好的製造業工作機會」。

美國鞋類製造協會（USFMA）執行長麥肯恩（Bill McCann）說，這項提案封堵現行規定的漏洞，他5月曾致函總統川普，表示「目前我國軍隊值勤時穿著外國製造的『選配』軍靴，比率達驚人的50%，主要來自中國和越南」。

法案提出時值五角大廈正將重心轉向抗衡中國在印太地區的咄咄逼人，以及預期北京可能使用武力取得台灣控制權。柯林斯說，「這項跨黨派法案會有助於避免在危機時的供應鏈干擾，製造更多國內就業和投資，並且讓我國部隊有更好的裝備」。

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