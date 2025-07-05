金磚國家峰會明登場 習近平首度缺席

金磚國家峰會6日登場，但習近平和普廷雙雙缺席。（路透）

2025/07/05 20:35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕金磚國家（BRICS）成員國6日將在巴西里約熱內盧舉行年度峰會，但中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷等兩大創始國巨頭雙雙缺席，可能表明這個近年快速擴張、普遍被認為是西方資本主義意識形態「替代品」的組織，對中俄的價值及本身的凝聚力正在走下坡。

英國《衛報》指出，習近平2012年掌權後，連續12年親赴金磚國家峰會，但今年官方以行程衝突為由，改派國務院總理李強與會。普廷正面臨國際刑事法院（ICC）戰爭罪通緝，可能因此決定不出席，以免東道主巴西政府尷尬，但仍會透過視訊參與。

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普廷去年即因南非無法提供不逮捕普廷的保證，放棄出席金磚峰會。此外，普廷去年訪問蒙古期間，烏蘭巴托當局未執行逮捕令，因而與ICC存在激烈的法律糾紛。

前美國國家安全會議中國事務主任、華府智庫布魯金斯學會學者何瑞恩 （Ryan Hass） 表示，習近平可能是因為最近已在北京接待過巴西總統魯拉，因而決定不赴巴西；也可能是因為普廷缺席，加上印度總理莫迪將以國賓身分，接受巴西設國宴款待，因而決定抽身，「習近平不希望被莫迪搶了鋒頭」。

金磚國家常被形容為開發中國家在「七大工業國集團」（G7）以外的替代方案，創始成員國包括中國、俄國、巴西、印度和南非，但去年進一步吸收印尼、伊朗、埃及、衣索比亞、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。這些國家處於不同的經濟發展階段，對西方的敵意程度也各不相同。新增的成員國使該組織傾向獨裁政權，也讓巴西、南非、印度等國備感不安。

除了中俄，伊朗總統裴澤斯基安也因國內核設施才遭美國轟炸，而決定缺席。

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