Prada新款涼鞋爆抄襲 印度皮革工藝師強烈反彈

Prada在米蘭時裝周推出的新款涼鞋，與印度傳統的戈爾哈布爾涼鞋極為相似。（路透）

2025/07/05 22:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利奢侈品牌Prada在米蘭時裝周上推出的新款涼鞋，與印度傳統的戈爾哈布爾涼鞋極為相似，卻未提及其設計來源，引發當地工匠強烈反彈。戈爾哈布爾當地數千名皮革工藝師指控Prada文化剽竊，要求品牌正視其設計靈感來自印度傳統工藝，並提供相應的報酬與尊重。

《BBC》報導，Prada近期推出的新款皮革涼鞋，被發現與印度戈爾哈布爾地區的傳統涼鞋設計高度雷同，但品牌在商品說明與宣傳中，並未提及其文化淵源，引發當地手工藝師強烈抗議。工匠們表示，這些涼鞋背後蘊含的是，數百年的工藝傳承與勞力心血，如今被高價販售於國際市場，原創者卻毫無分潤。

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戈爾哈布爾涼鞋的歷史可追溯至12世紀，最初由印度賤民階層的皮匠製作，20世紀初因王室支持而發展成地方產業。如今約有10萬名印度工匠從事此行業，但多數人處於貧困與無保障的工作環境中。有工匠表示，每日工資僅有4至5美元（約新台幣115至144元），許多下一代不願再接手這門辛苦卻無利可圖的手藝。

報導指出，2015年起印度馬哈拉施特拉邦實施牛隻禁宰令，傳統涼鞋所仰賴的牛皮供應受限，只能轉向進口價格更高的水牛皮，加重成本壓力。此外，市場上充斥著廉價的仿製品，消費者難以辨別真偽，讓傳統工匠們更陷入經濟危機，戈爾哈布爾著名的「涼鞋街」如今多數店鋪經營困難，岌岌可危。

儘管2019年印度政府已授予戈爾哈布爾涼鞋「地理標誌保護」（GI），但國際上仍無法阻止品牌外觀模仿的行為。馬哈拉施特拉工商會（MACCIA）表示，正研議為涼鞋設計申請專利，並與Prada展開協商，希望未來能建立合作與分潤機制。工匠與當地政治人物也呼籲，應讓傳統文化工藝受到更高層次的認可與尊重，而非僅成為國際品牌的創意素材來源。

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