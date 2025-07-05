鹿兒島吐噶喇群島地殼「幾天內移動數公分」 能登半島地震都被比下去

日本氣象廳2日顯示的吐噶喇群島地震位置圖。（圖擷自日本氣象廳）

2025/07/05 18:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕針對鹿兒島縣吐噶喇群島最近頻頻地震，日本政府地震調查委員會4日召開臨時會議，委員會主席東京大學名譽教授平田直會後表示，近期的群發地震，地殼變動「極大」，幾天內就移動了幾公分，擔心地震不會在短期內結束，而是長期持續活動。

《共同社》5日報導，平田直在地震調查委員會4日臨時會議後召開記者會，表示伴隨這次一系列地震，周邊地殼在數日內移動了幾公分，「能登半島地震，是歷時數年才移動了幾公釐、幾公分，相比之下，這次（地殼變動）極大」。他表示，可能是地下某種強大力量施加作用，促進了地震活動；根據吐噶喇群島周邊過去的地震記錄，地震「不會在（今後）3天或1週內結束。即使一度平靜下來，也可能再次活躍」，他擔憂地震將長期持續活動。

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根據地震調查委員會說明，吐噶喇群島自6月21日起，不斷發生震度1以上的地震，6月下旬一度平靜，但之後再次活躍。震源曾集中在惡石島與小寶島之間海域，但現已向東西方向擴展。

這一系列地震中，規模最大的是2日的規模5.6。地殼變動觀測數據顯示，從6月21日到7月2日，吐噶喇群島中的「寶島」，觀測點向東北偏東方向移動了1.8公分，2日以後向南移動了4.2公分。從2日的規模5.6地震發生前夕起，方向就發生了變化。平田說「這是非常罕見的現象」，可能影響了地震的活躍化。

該海域2021年12月和23年9月間，曾發生先後共300多次地震，這次到7月4日下午4點為止，累計已發生1201次，次數遠超之前的紀錄。

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