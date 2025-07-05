為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    地緣政治緊張升高 歐盟擬建立關鍵礦物、核燃料儲備

    歐盟旗與電纜示意圖。（路透檔案照）

    歐盟旗與電纜示意圖。（路透檔案照）

    2025/07/05 18:20

    〔編譯管淑平／綜合報導〕由於對歐洲遭遇攻擊的擔憂升高，歐盟將建立關鍵礦物和海底電纜維修裝備等物資的緊急庫存，以提高歐盟國家安全與韌性。

    《金融時報》5日報導，歐盟執委會一份訂出儲備戰略的草案指出，「包括衝突在內的地緣政治緊張升高，氣候變遷、環境破壞愈加嚴重，以及複合型與網路威脅，都使歐盟面臨的風險正愈加複雜且惡化」，成員國應該共同協調，儲備糧食、醫藥品、甚至核燃料。歐盟也將加速在歐盟層級，統一儲備海底電纜維修模組和稀土、永久磁鐵等物資，「以確保能源或光纖纜線破壞時能立即修復」，後兩者則攸關能源與防禦系統。

    這份文件指出，「駭客活動、網路犯罪分子和受政府支持之團體的活動升溫」，導致當前環境面臨愈加升高的風險；歐盟也比其他區域更容易受氣候變遷效應影響，歐洲暖化速度是全球平均值的2倍快。

    歐盟目前備有天災緊急因應儲備物資，包括空中消防、醫療後送機隊，以及野外醫院和關鍵醫藥用品。前述草案計畫將現有儲備擴大為「儲備物資網」，提高各成員國之間的協調，並與北約盟國共用倉儲，協調資源和軍民兩用基礎設施之管理。

    歐盟也將開始定期彙整、更新依各地情況和危機種類不同而制定的關鍵物資儲備清單，並透過扣抵稅額等方式，鼓勵民間企業協助建立儲備。

    近年歐洲地區發生幾起海底通訊纜線、天然氣管線疑似遭破壞事件，已挑起對歐洲關鍵基礎設施易受攻擊的擔憂。這項戰略是歐盟推動的更廣泛計畫一環，旨在提升27個成員國的安全與韌性。

    上月德國聯邦國防軍總監察長布洛爾（Carsten Breuer）才提出警告，俄羅斯可能在接下來4年內，攻擊歐洲某成員國，他已下令德國軍隊在2029年前，全面配備武器和其他物資。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播