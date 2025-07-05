地緣政治緊張升高 歐盟擬建立關鍵礦物、核燃料儲備

歐盟旗與電纜示意圖。（路透檔案照）

2025/07/05 18:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕由於對歐洲遭遇攻擊的擔憂升高，歐盟將建立關鍵礦物和海底電纜維修裝備等物資的緊急庫存，以提高歐盟國家安全與韌性。

《金融時報》5日報導，歐盟執委會一份訂出儲備戰略的草案指出，「包括衝突在內的地緣政治緊張升高，氣候變遷、環境破壞愈加嚴重，以及複合型與網路威脅，都使歐盟面臨的風險正愈加複雜且惡化」，成員國應該共同協調，儲備糧食、醫藥品、甚至核燃料。歐盟也將加速在歐盟層級，統一儲備海底電纜維修模組和稀土、永久磁鐵等物資，「以確保能源或光纖纜線破壞時能立即修復」，後兩者則攸關能源與防禦系統。

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這份文件指出，「駭客活動、網路犯罪分子和受政府支持之團體的活動升溫」，導致當前環境面臨愈加升高的風險；歐盟也比其他區域更容易受氣候變遷效應影響，歐洲暖化速度是全球平均值的2倍快。

歐盟目前備有天災緊急因應儲備物資，包括空中消防、醫療後送機隊，以及野外醫院和關鍵醫藥用品。前述草案計畫將現有儲備擴大為「儲備物資網」，提高各成員國之間的協調，並與北約盟國共用倉儲，協調資源和軍民兩用基礎設施之管理。

歐盟也將開始定期彙整、更新依各地情況和危機種類不同而制定的關鍵物資儲備清單，並透過扣抵稅額等方式，鼓勵民間企業協助建立儲備。

近年歐洲地區發生幾起海底通訊纜線、天然氣管線疑似遭破壞事件，已挑起對歐洲關鍵基礎設施易受攻擊的擔憂。這項戰略是歐盟推動的更廣泛計畫一環，旨在提升27個成員國的安全與韌性。

上月德國聯邦國防軍總監察長布洛爾（Carsten Breuer）才提出警告，俄羅斯可能在接下來4年內，攻擊歐洲某成員國，他已下令德國軍隊在2029年前，全面配備武器和其他物資。

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