77歲退休女教師砸光積蓄 住郵輪環遊世界15年

美國一名退休女教師毅然賣房、花光積蓄，搬進一艘住宅型郵輪，展開為期15年的海上人生。示意圖。（美聯社）

2025/07/05 20:58

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了實現海上退休生活的夢想，美國退休女教師毅然賣房、花光積蓄，搬進一艘住宅型郵輪，展開為期15年的海上人生。她形容，踏上郵輪的那一刻，彷彿卸下多年重擔，終於能過上自己一直嚮往的生活。

綜合外媒報導，77歲的退休教師連恩（Sharon Lane）賣掉退休社區住宅，花光所有積蓄，買下住宅型郵輪「Villa Vie Odyssey」上的一間艙房，展開預計長達15年的環球航行。她開心地說，「踏上郵輪那一刻，感覺如釋重負，終於能實現多年來一直想做的事了」。

請繼續往下閱讀...

這艘郵輪主打「負擔的起的航海生活」，船上居民多為長期居住者。連恩購買的為內艙套房，價格約12.9萬美元（約新台幣372萬元），每月再支付3000美元（約新台幣8萬6741元）生活費；內容包括飲食、網路、醫療照護，還有洗衣與客房服務等。她指出，相較於南加州高昂的生活成本，這樣的「全包式生活」更加經濟實惠，且能真正享受退休生活。

「Villa Vie Odyssey」於2024年9月啟航，預計15年內巡訪147個國家、425個城市。船上設施完善，包含圖書館、健身房、泳池、表演廳等。連恩今年6月登船，已航行到加拿大與阿拉斯加，接下來預計去日本與台灣。目前郵輪上有約500名居民，大多來自美國與加拿大。連恩表示，船上居民幾乎都是熱愛旅行的人，能與志同道合的人共處，讓她覺得生活變得更簡單、更快樂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法