美媒：美軍彈藥庫存無虞 暫停援烏是防長片面決定

五角大廈近日暫停向烏克蘭提供防空飛彈等部分武器，據稱是防長赫格塞斯片面決定。（法新社）

2025/07/05 16:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部近日突然暫停向烏克蘭提供防空飛彈、精準彈藥等部分軍備，理由是擔憂自身庫存不足。然而，《美國國家廣播公司》（NBC）4日披露，遭扣留的對烏軍援並不會危及美軍本身的戰備狀態，暫停援烏是國防部長赫格塞斯片面的決定。

華盛頓州聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）表示，他的團隊已「看到數字」，從庫存來看，美軍庫存並不比烏克蘭衝突3年半期間的庫存低，沒有跡象表明存在必須暫停對烏克蘭援助的情況。多位知情人士透露，停止武器運輸的舉措令美國國務院、國會議員、基輔官員和歐洲盟友皆措手不及。

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3名國會助理和1名知情的前美國官員透露，暫停軍援烏克蘭是防長赫格塞斯片面採取的舉措。國防政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）也支持，他長期以來一直主張減少美國在烏克蘭的投入，並將武器和資源轉移到印太地區，以對抗中國。

這是赫格塞特第3次片面暫停軍援烏克蘭，先前分別在2月和5月發生，但都在幾天後恢復武器供應。

3位知情官員透露，在赫格塞斯要求參謀首長聯席會議檢視國防部所有彈藥庫存後，評估發現部分高精度彈藥的庫存較低，但尚未超過最低臨界極限。

被喊停的軍備由拜登政府批准，部分從美國庫存調動，其他則利用援烏預算向美國軍火商新採購，本已在波蘭和其他歐洲國家裝載好準備交付。包含數十個愛國者防空飛彈、155毫米火箭彈、地獄火飛彈、「導引多管火箭系統」（GMLRS）、刺針防空飛彈、AIM空對空飛彈等。

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