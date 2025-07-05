為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美媒：美軍彈藥庫存無虞 暫停援烏是防長片面決定

    五角大廈近日暫停向烏克蘭提供防空飛彈等部分武器，據稱是防長赫格塞斯片面決定。（法新社）

    五角大廈近日暫停向烏克蘭提供防空飛彈等部分武器，據稱是防長赫格塞斯片面決定。（法新社）

    2025/07/05 16:04

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部近日突然暫停向烏克蘭提供防空飛彈、精準彈藥等部分軍備，理由是擔憂自身庫存不足。然而，《美國國家廣播公司》（NBC）4日披露，遭扣留的對烏軍援並不會危及美軍本身的戰備狀態，暫停援烏是國防部長赫格塞斯片面的決定。

    華盛頓州聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）表示，他的團隊已「看到數字」，從庫存來看，美軍庫存並不比烏克蘭衝突3年半期間的庫存低，沒有跡象表明存在必須暫停對烏克蘭援助的情況。多位知情人士透露，停止武器運輸的舉措令美國國務院、國會議員、基輔官員和歐洲盟友皆措手不及。

    3名國會助理和1名知情的前美國官員透露，暫停軍援烏克蘭是防長赫格塞斯片面採取的舉措。國防政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）也支持，他長期以來一直主張減少美國在烏克蘭的投入，並將武器和資源轉移到印太地區，以對抗中國。

    這是赫格塞特第3次片面暫停軍援烏克蘭，先前分別在2月和5月發生，但都在幾天後恢復武器供應。

    3位知情官員透露，在赫格塞斯要求參謀首長聯席會議檢視國防部所有彈藥庫存後，評估發現部分高精度彈藥的庫存較低，但尚未超過最低臨界極限。

    被喊停的軍備由拜登政府批准，部分從美國庫存調動，其他則利用援烏預算向美國軍火商新採購，本已在波蘭和其他歐洲國家裝載好準備交付。包含數十個愛國者防空飛彈、155毫米火箭彈、地獄火飛彈、「導引多管火箭系統」（GMLRS）、刺針防空飛彈、AIM空對空飛彈等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播