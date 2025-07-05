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    真「幸運籤餅」！美國女靠內附字條數字買彩券中142萬

    美國肯塔基州1名女子日前用幸運籤餅內的數字下注線上即時彩券遊戲，孰料開獎後驚訝發現贏得5萬美元（約新台幣142萬元）大獎。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

    美國肯塔基州1名女子日前用幸運籤餅內的數字下注線上即時彩券遊戲，孰料開獎後驚訝發現贏得5萬美元（約新台幣142萬元）大獎。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

    2025/07/05 16:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州1名女子日前用幸運籤餅內的數字下注線上即時彩券遊戲，孰料開獎後驚訝發現贏得5萬美元（約新台幣142萬元）大獎，她坦言打算將這筆獎金用於未來退休生活的儲蓄。

    綜合外媒報導，貝莉（Kathy Bailey）近日領獎時向肯塔基州彩券官員透露，她日前與家人吃飯時，好奇拿起女兒的幸運籤餅內附贈紙條，看到字籤紙條上的數字，隨後靈機一動使用該號碼透過肯塔基州樂透官網購買強力球彩券，接著還下注5美元（約新台幣142元）玩「黃金蛇三重奏」（Golden Snake Triple Play）線上即時彩券遊戲。

    報導提及，線上即時彩券遊戲「黃金蛇三重奏」遊戲須選擇一種加碼獎項，選項包含扇子獎金、幸運籤餅獎金、鞭炮獎金。貝莉說，她幾乎每次都會選擇「幸運籤餅獎金」，這次也不例外。「我就只是點了它，結果就中了！」數秒之後，她的筆電螢幕突然顯示「得獎者、贏得5萬美元獎金」。

    貝莉回憶，「一度還以為自己看錯了，還特地確認了好幾遍」，當她把將此喜訊告訴丈夫後對方也不敢相信，隨後她收到肯塔基州樂透公司的電子郵件，這才確認中獎。

    貝莉說，她計畫將稅後實領的3萬6千美元（約新台幣102萬元）存起來，以備未來之需，「我的先生預計今年12月退休，這筆錢能當作額外的退休基金。」

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