7/5末日沒來！龍樹諒受訪大甩鍋引炎上 日本網友全怒了

有日本網友將龍樹諒末日前夕接受雜誌採訪時，甩鍋指在書腰引發恐慌的文字出自編輯之手的訪問內容，轉發至日本最大匿名論壇「5ch」上，立刻引發炎上，相關議題今日衝上熱門討論第二名。（取自5ch）

2025/07/05 13:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來》曾描繪，2025年7月5日凌晨可能於日本南部近海發生巨大地震與海嘯，災情波及台灣、香港、菲律賓等地。今日正是預言中所指的日期，卻未發生任何災難。有日本網友將龍樹諒在「末日前夕」接受雜誌採訪、聲稱書腰預言出自編輯之手的內容，轉發至日本最大匿名論壇「5ch」，立刻引發炎上。相關議題今日衝上熱門討論榜第2名，批評留言不斷湧入。許多網友怒批她為了賣書散播謠言，卻又不積極澄清，要求她負起相關責任。

龍樹諒2021年出版的《我所看見的未來》完全版在書腰直接寫上「真正的大災難將於2025年7月發生，被外界視為預言「世界末日」，近日已經嚴重影響日本觀光產值，甚至在日本、台灣或其他預言提及地區，還真的有網友已於日前上山或尋覓他處避難。

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然而，龍樹諒日前接受日本雜誌《Smart FLASH》採訪時，卻強調上述書腰的預言文字非出自她手，是編輯所為。對她來說這本書既不是預言也不是預言漫畫，若不是接受出版社邀約，自己最多只能算是畫了封面插圖而已。她還說，隨著預言的日期即將到來，自己的生活並沒有什麼變化，並表示，「這個話題提高了大家的防災意識，也算是件好事情。」

她的訪問內容被轉至 5ch 後，立刻引來大量不滿的日本網友留言表示：「世紀詐欺師」、「如果有人預言『某月某日某時遊樂園會有炸彈爆炸』，會怎樣？這種胡說八道的預言，簡直是極大的罪行」、「少來了妳這騙子」、「相信她的人是日本頭號笨蛋」、「龍樹諒是近幾年來最讓日本人困擾的人」、「以散布謠言罪抓起來吧，這個詐騙犯」、「現在才來撇清責任？即便眼看國家的經濟損失發生，還選擇沉默、不出面解釋，這罪可不輕」。

目前該文下方已有超過千則留言，不少網友認為她為了賣書沒有積極澄清傳言，已經對國家造成重大負面影響，要求相關單位介入處理。

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