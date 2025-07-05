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    7/5末日預言翻車？日本氣象廳：今晨鹿兒島5.3地震純屬巧合

    日本漫畫家龍樹諒於7月5日末日預言前接受專訪，指稱造成恐慌的書腰文字其實是出自編輯之手。（圖擷自出版社飛鳥新社IG）

    日本漫畫家龍樹諒於7月5日末日預言前接受專訪，指稱造成恐慌的書腰文字其實是出自編輯之手。（圖擷自出版社飛鳥新社IG）

    2025/07/05 12:13

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島自上月以來地震不斷，今晨再發生規模5.3地震，近期又傳出7月5日會發生災難級地震，日本氣象廳今日上午開記者會對此說明，強調今晨發生的地震完全是巧合，跟預言沒有因果關係。

    日本鹿兒島近期地震不斷，自6月21日以來至今晨4點，已發生1283次震度1以上的地震。近期外界更盛傳，7月5日將發生災難級地震，且今晨當地又發生5.3地震，引發眾多網友議論。

    日本氣象廳今上午召開記者會時也提此事，針對漫畫家龍樹諒「預言」，7月5日將發生災難級地震，氣象廳強調，以現有的科學知識來說，無法預知地震的發生日期、地點或規模，因此即使偶然發生地震，也不是基於任何科學根據。

    針對預言指稱7月5日會發生規模較大的地震，氣象廳強調這一點完全是巧合，並指每年日本會發生超過2000次震度1以上的地震。氣象廳也比喻，「如果有人不斷預言，可能會碰巧說中。但問題在於這是沒有因果關係的」，強調針對沒有科學根據的資訊，還是希望民眾基於科學知識來判斷，並呼籲民眾做好防災準備，因為日本隨時都可能發生地震。

    鹿兒島自上月以來地震不斷，今晨再發生規模5.3強震，近期又盛傳7月5日將發生災難級地震，日本氣象廳今日上午開記者會對此說明，強調今晨發生的強震完全是巧合，跟預言沒有因果關係。（圖擷自日本氣象廳）

    鹿兒島自上月以來地震不斷，今晨再發生規模5.3強震，近期又盛傳7月5日將發生災難級地震，日本氣象廳今日上午開記者會對此說明，強調今晨發生的強震完全是巧合，跟預言沒有因果關係。（圖擷自日本氣象廳）

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