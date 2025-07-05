幼兒黑牙齒、血鉛超標3倍！中國私立幼稚園驚爆集體鉛中毒

中國甘肅省天水市一所私立幼稚園爆出集體鉛中毒事件，多名幼童出現嘔吐、腹瀉、腿痛等症狀，部分孩子甚至出現牙齦變黑、脫髮等嚴重症狀。（擷取自微博）

2025/07/05 11:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅省天水市一所私立幼稚園爆出集體鉛中毒事件，多名幼童出現嘔吐、腹瀉、腿痛等症狀，部分孩子甚至出現牙齦變黑、脫髮等嚴重症狀，經檢查後發現血液中的鉛含量遠超標準，其中最高者竟高達家長的12倍。當地官方已立案調查，園方負責人遭刑事立案，全案持續延燒，引發社會高度關注。

綜合中媒報導，事發地為天水市麥積區的褐石培心幼稚園，該園為當地收費較高的私立機構，設有約200名學生。家長最初未察覺異狀，僅以為孩子體質虛弱，直到多名幼童被確診血鉛超標，才引爆疑似遭非法添加劑污染的疑雲。

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根據中國官方通報，涉事幼稚園疑似違規使用含鉛添加劑，導致幼兒鉛中毒。當地政府已成立專家聯合小組，啟動流行病學調查、源頭追查與醫療介入等措施，目前已有逾200份樣本送檢，並有19名患童住進西安市中心醫院接受治療。

有家長向媒體表示，孩子檢出血鉛濃度每公升高達400多微克（μg/L），遠高於正常值，最低的也有300微克。部分孩子甚至出現牙齦變黑、脫髮等嚴重症狀，讓家長震驚又憤怒。有家長為驗證結果，更親自與孩子一同抽血，結果顯示孩子的血鉛數值竟為自己的12倍以上。

對此，中國有律師指出，若證實園方使用非法添加劑，相關人員恐涉《中華人民共和國刑法》「生產、銷售有毒、有害食品罪」，最高可處10年有期徒刑，並連帶追究添加劑供應商與監管單位的失職責任。

目前，地方政府承諾將對監管單位嚴肅追責，並持續提供醫療、心理輔導與營養干預等支援措施。至於毒物來源及責任歸屬，仍待後續調查結果釐清。

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