龍樹諒「末日前」受訪內容曝光！稱書腰預測文字是編輯寫的

日本漫畫家龍樹諒於7月5日末日預言前接受專訪，指稱造成恐慌的書腰文字其實是出自編輯之手。（圖擷自出版社飛鳥新社IG）

2025/07/05 11:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒在作品《我所看見的未來》裡，預言7月5日凌晨4時18分（台灣時間凌晨3時18分）將發生災難性的大震災，引發恐慌情緒蔓延，日媒7月4日刊出對龍樹諒的獨家採訪，過程中她指稱造成恐慌的書腰文字其實是出自編輯之手。

據日本雜誌《Smart FLASH》報導，龍樹諒按照自身夢境所創作、1999年出版的漫畫《我所看見的未來》封面，寫著「2011年3月將發生大災害」等文字，被認為是精準預測了311東日本大震災。

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到了2021年，《我所看見的未來》又出了「完全版」，這次書腰直接寫上「真正的大災難將於2025年7月發生（本当の大災難は2025年7月にやってくる）」，引起各界關注。

據了解，這不僅使得香港航空業者減少赴日航班，外國旅客也接連取消觀光計畫，日本氣象廳6月13日曾對此召開記者會，強調以目前的科學能力無法預測地震的具體日期、時間、地點或強度，所謂的末日預言只是無稽之談。

對此，龍樹諒強調「完全版」書腰的文字不是她寫的，而是由編輯者操刀，對她來說這本書既不是預言也不是預言漫畫，若不是接受出版社邀約，自己最多只能算是畫了封面插圖而已，從個人感覺上來說反而更像是讀者的角色。

龍樹諒說，隨著預言的日期即將到來，自己的生活並沒有什麼變化，最多就是確保姊姊的輪椅有地方可放，並且準備了蠟燭、火柴、水和其他應急物資。

龍樹諒透露，若之後真的發生大災難，她應該會加入救援隊伍，用自己的積蓄給災民買水、毯子等防災用品。

龍樹諒最後想向讀者們表示，社群媒體上一直在流傳7月5日將發生重大災難的預言，但她只是夢到2025年7月會有災害，並沒有具體的日期，不過，她覺得這個話題提高了大家的防災意識，也算是件好事情。

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