末日時間已過？23萬人徹夜緊盯直播無事發生

日本漫畫家龍樹諒所預測的7月5日凌晨4時18分末日大地震並未發生。（圖擷自「株式会社ティーファイブプロジェクト」YT頻道）

2025/07/05 10:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒在作品《我所看見的未來》裡，預言7月5日凌晨4時18分（台灣時間凌晨3時18分）將發生毀滅性的大地震，引發各界密切關注，在「末日時間」即將到來前湧進23萬人觀看日本地震直播，最終並未等到任何大事發生。

綜合媒體報導，由於《我所看見的未來》先前曾精準預測2011年3月11日東日本大震災，因此7月5日「末日預言」吸引了大量關注，在時間快要來臨時，日本地震監測YouTube直播頻道「株式会社ティーファイブプロジェクト」共有23萬人齊聚等待。

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所幸，龍樹諒預測中的大地震並未發生，僅在4時33分（台灣時間3時33分）於鹿兒島縣吐噶喇群島近海出現芮氏規模2.5的小地震，讓不少人鬆了一口氣，同時也吐槽龍樹諒根本是在唬爛。

不過，也有一部分網友指出龍樹諒後來改口，指稱震災日期並非是特指7月5日，有可能是包含整個7月，再加上鹿兒島海域近來出現狂震不斷的現象，因此目前還不能掉以輕心。

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