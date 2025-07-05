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    美德州暴雨釀洪災至少13死 夏令營23女童失聯

    美國德州中南部4日暴雨引發洪水，許多人因此喪生，其中有23名參加夏令營的女童目前仍然下落不明，目前政府已經派出搜救隊使用船隻、直升機等方式搜尋失蹤與救援受困民眾。（法新社）

    美國德州中南部4日暴雨引發洪水，許多人因此喪生，其中有23名參加夏令營的女童目前仍然下落不明，目前政府已經派出搜救隊使用船隻、直升機等方式搜尋失蹤與救援受困民眾。（法新社）

    2025/07/05 10:03

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州中南部4日暴雨引發洪水，許多人因此喪生，其中有23名參加夏令營的女童下落不明，目前當地政府已經派出搜救隊使用船隻、直升機搜尋失蹤與救援受困民眾。

    綜合外媒報導，克爾郡（Kerr County）警長萊沙（Larry Leitha）在記者會上表示，目前已確認13人死亡，並表示死亡人數可能會再上升，副州長派屈克（Dan Patrick）表示，死者中有一些是兒童。

    萊沙指出，目前在瓜達魯普河（Guadalupe River）河畔舉行的神秘營（Camp Mystic）有23名女童無法取得聯繫，但這不代表她們遭遇不測，因為有可能會待在樹上等高處，但目前仍無法取得聯繫。

    派屈克補充，她收到神秘營主任發出的求救訊息，指出他們遇到「災難級洪水」、「沒有電力、網路、水」，而這個夏令營在7月4日約有750名學員，目前已派出400人地面作業、9支救援團隊、14架直升機、12架無人機搜尋民眾。

    目前州政府警告民眾不要前往瓜達魯普河河畔的營地等地區，因為目前該地區的多處路段無法通行。

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