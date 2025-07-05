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    鹿兒島狂震近1300起！今晨又有規模5.3地震 日本氣象廳開記者會

    日本鹿兒島近期地震不斷，自6月21日以來至今晨4點，已發生1283次震度1以上的地震。今晨甚至發生規模5.3地震。（圖擷自日本氣象廳）

    日本鹿兒島近期地震不斷，自6月21日以來至今晨4點，已發生1283次震度1以上的地震。今晨甚至發生規模5.3地震。（圖擷自日本氣象廳）

    2025/07/05 07:48

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島近期地震不斷，自6月21日以來至今晨4點，已發生1283次震度1以上的地震，今晨甚至發生規模5.3地震。地震調查委員會呼籲大家提防，可能發生最大震度6弱的地震。日本氣象廳也在今日上午召開記者會說明。

    據日媒消息指出，鹿兒島自上月以來地震頻傳，截至今晨仍持續發生地震，至今已觀測到近1300起震度1以上的地震。且繼3日晚間發生最大震度6弱的地震後，今晨5點29分（台灣時間6點29分），又發生規模5.3的地震，震源深度僅20公里，震央在吐噶喇群島群島近海。

    地震調查委員會於4日召開緊急會議，呼籲民眾防範，可能發生最大震度6弱的地震。日本氣象廳今日上午8點半針對鹿兒島發生規模5以上地震的情況舉行記者會，並對迄今為止的地震活動情況以及注意事項進行說明。

    此外，由於近期外界頻傳，7月5日將發生災難級地震，今晨也傳出，有超過20萬網友關注日本地震監測的YouTub直播。不過針對災難預言，日本氣象廳提醒，目前科學上無法預知地震的發生時間、地點和規模，強調相關說法是謠言，呼籲大家保持理智，做好應對地震發生的準備。

    由於近期外界頻傳，7月5日將發生災難級地震，今晨有超過20萬網友關注日本地震監測的YouTub直播。（圖擷自YouTube）

    由於近期外界頻傳，7月5日將發生災難級地震，今晨有超過20萬網友關注日本地震監測的YouTub直播。（圖擷自YouTube）

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