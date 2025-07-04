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    瘦小東北虎當不了山大王！下山橫行國道 爽吃十多隻牛

    野生東北虎出沒在中國吉林省331國道逛大街。（擷取自X @tiantian108）

    野生東北虎出沒在中國吉林省331國道逛大街。（擷取自X @tiantian108）

    2025/07/04 22:08

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有隻野生東北虎最近在中國吉林省331國道出沒，驚動來往車輛與民眾。目擊者說，這隻老虎體型消瘦但不怕人，還會在車流中穿梭遊蕩；村民則說，這隻野生虎已多次到村莊捕食，至少造成20多頭家畜被咬死或咬傷。

    《新唐人電視台》報導，曾拍下東北虎出沒國道影片的周先生指出，這隻東北虎時常在他們鎮子附近出沒，附近牲畜如馬、豬也曾被牠捕食。

    周先生說，自家村落與附近村莊已有十多頭牛被東北虎咬死，原因多是牛隻放養時落單，而後被老虎襲擊，他補充說，村中多數養牛戶為年長者，當局已發出警示，暫停村民上山放牧，以防止更多損失或危險。

    據了解，東北虎出沒地點鄰近東北虎豹國家公園，保護區橫跨吉林省與黑龍江省，面積約1.41萬平方公里。官方數據顯示，截至2024年園區內野生東北虎已超過50隻，野生東北豹數量也逾60隻；有民眾推測，這隻體型瘦小的東北虎可能無法在深山中與其他強壯個體競爭領地，被迫到村落捕食家畜。

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