中國加強黃海部署 WSJ：牽制駐日、駐韓美軍調動能力

中國在黃海、渤海實彈演習。（路透檔案照）

2025/07/04 20:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕從設置大型海上結構物、多具浮標，到軍艦演習，中國在朝鮮半島西部的黃海行徑愈加挑釁，《華爾街日報》3日報導，在北京阻止鄰國和美國挑戰中國區域影響力的行動中，這片海域正愈加成為最新的潛在衝突熱點。

中國在距南韓海岸約370公里處設置可疑結構物，今年2月，一艘南韓研究船欲前往查看，遭兩艘中國海警船及三艘小艇阻攔、該船上人員甚至揮刀恫嚇。該設施包括一座巨型黃色水產養殖籠，以及一座以舊的油井平台改裝的多層建築，配備救生艇與直升機坪。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分析認為，這類平台可能兼具研究與軍事雙重用途，以利北京蠶食管轄權。

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華爾街日報指出，這是中國在黃海一系列挑釁活動的最新一例。在北京施展其意圖，防止鄰國、以及美國挑戰其區域影響力的更廣泛行動中，黃海正成為最新潛在衝突熱點。黃海發生的摩擦尤其令人警覺，因為若美中為了台灣爆發衝突，這片海域具有戰略重要性，北京若試圖奪取台灣控制權，可能會需要能夠自由進出該水道，部署海上和飛彈武力。

另一方面，美軍最大的海外基地，就設在離黃海海岸16公里的南韓內陸，駐紮2萬8500名部隊，此外，800多公里外還有駐日美軍。川普政府已經釋放出，若因台灣與中國爆發衝突，可能動用駐日、駐韓美軍。中國加強在黃海的部署，有可能牽制美軍在此情況下的調動能力。

中國與南韓在黃海的專屬經濟區有部分重疊，20年來以雙方協商劃定「暫定措施水域」管理，但現在，根據南韓軍方說法，中國幾乎每天都在這片水域挑釁，去年中國軍艦侵入南韓領海330次，是2017年的3倍，侵入領空事件也見上升，2023年以來共有130次，是前一年的2倍多，大多數都是發生在黃海上空。

一名台灣高層安全官員根據當地情報指出，北京今年3月下達一道指令，要求在南韓領海行事更強硬，並尋求在該海域設置更多海上設施。今年5月中國進一步在暫定措施水域畫出「禁航區」，接著派出福建號航空母艦演習，令首爾大感震驚。這些手法與中國在南海行徑如出一輒。CSIS「中國實力計畫」（China Power Project）副主任賀博然（Brian Hart）說，「中國正對另一個美國盟友施壓，企圖壓制盟邦的反制能力」。

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