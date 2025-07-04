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    「穿細肩帶」免費泡溫泉！中國武功山風景區遭炎上急刪文

    中國武功山風景區轉發合作飯店推出的「細肩帶女孩」福利活動，引發爭議。（圖擷取自微博）

    中國武功山風景區轉發合作飯店推出的「細肩帶女孩」福利活動，引發爭議。（圖擷取自微博）

    2025/07/04 22:48

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江西著名風景區武功山的周邊飯店近日推出「細肩帶女孩」福利，只要穿細肩帶到當地打卡拍照上傳，就可以免費玩水上樂園及泡溫泉，但每天限額30名。武功山風景區官網轉發活動消息，網友質疑這種行銷手法「消費女性」，遭炎上後官網急刪文。

    武功山以自然風景聞名，吸引不少登山客，不少女性到此都會穿「細肩帶」，曾被網友玩梗「吊帶美女千千萬，武功山上佔一半」。不過，武功山風景區附近飯店業者最近拿來當行銷手法，推出「細肩帶女孩」福利。只要「穿著細肩帶」到當地打卡拍照上傳，就可以免費玩飯店的水上樂園及泡溫泉，但每天只限額30位。

    消息引起眾多網友熱議，「管理人員可以換一波了」、「這是物化女性嗎？」、「這麼低俗！不想去了」。但也有網友說，「細肩帶也是夏日標配吧！景區貼心福利嘛」。武功山風景區官網則已緊急下架轉發文章。

    據《紅星新聞》報導，風景區工作人員向指稱，官網發布的僅是和附近合作飯店的活動轉發，不是風景區推出的活動，但這個活動仍在期限內。而當事飯店則說，這個活動在7月2日滿額30名後已經立即下架，前30位仍保有活動福利。

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