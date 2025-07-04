小心別吃錯！日超市生魚片放「仿真塑膠紫蘇葉」 一票人曾受害

日本網友在超市購買生魚片時，驚覺鋪在蘿蔔絲上的「紫蘇葉」竟是塑膠製的仿真抗菌片，示意圖。（情境照）

2025/07/04 22:53

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕買生魚片時，你真的看清楚擺盤上的「紫蘇葉」了嗎？日本網友在超市購買生魚片時，驚覺鋪在蘿蔔絲上的「紫蘇葉」竟是塑膠製的仿真抗菌片，不僅標示不清楚，外觀還與真的極為相似，讓人可能一不小心誤食。

日媒「ENCOUNT」報導，網友キャリーマリス（@kyarimarisu）在X發文說，在超市買了一盒生魚片，發現鋪在蘿蔔絲上的「紫蘇葉」竟是仿真設計的塑膠抗菌片。塑膠片上雖有標示「雙面抗菌、請勿食用」，但文字太小，而且外型與真實紫蘇葉極為相似，不僅容易讓人誤食，也毫無必要。

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原PO進一步指出，日本政府雖已推動塑膠袋收費政策以減少塑料使用，但食品包裝上卻仍廣泛使用這類塑膠裝飾，讓他質疑政策的成效。他認為，為了美觀加入不必要的塑膠配件，與環保背道而馳。貼文曝光後，獲得超過千人按讚與留言支持，「曾經不小心吃下去」、「炒它之後竟然融化了」、「這種東西真的不需要」。

不過也有部分網友認為，這類仿紫蘇葉的裝飾片具有抗菌效果，能提升食品衛生與賣相。但原PO仍強調，過度仿真的外觀反而容易混淆視聽，尤其對年長者有誤食的風險。他建議，未來應改採簡單且辨識度高的抗菌片，並加強「不可食用」的標示，才能維持食品衛生，避免混淆。

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