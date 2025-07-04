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    印巴衝突期間通風報信 印度陸軍副司令控中國「借刀殺人」

    印度陸軍副司令辛格指控中國，在印巴衝突期間向巴基斯坦提供即時情資。示意圖。（美聯社資料照）

    印度陸軍副司令辛格指控中國，在印巴衝突期間向巴基斯坦提供即時情資。示意圖。（美聯社資料照）

    2025/07/04 20:39

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度陸軍副司令辛格（Rahul Singh）今（4日）表示，今年5月印巴衝突期間，印度實際上是在跟與3個對手打交道，除了檯面上交火的巴基斯坦，還有使出「借刀殺人」計策，協助巴國定位印軍重要陣地的中國，以及為巴國提供無人機與人手支援的土耳其。

    綜合《路透》與印媒《印度人報》（The Hindu）報導，辛格在一場國防工業活動中指控，中國為巴基斯坦提供戰場資訊，他稱巴基斯坦是「正面」的對手，而把印巴戰場當作「直播實驗室」的中國，則提供了「一切可能的協助」；他稱中國使出的手法是「三十六計」中的「借刀殺人」，給予巴軍援助，並藉由巴基斯坦之手，盡可能打擊印度。

    辛格說：「當軍事行動負責將領（DGMO）級別的談判進行時，巴基斯坦⋯⋯表示我們知道你那邊某某重要的陣地，已經裝好砲彈準備行動，他是從中國那邊獲知即時通知訊息。」但他沒有說明印度從何得知中國私下協助巴基斯坦。

    辛格僅說：「這並不意外，你看看過去5年來的數據，巴基斯坦拿到的軍事設備，有81%來自中國。」

    辛格還提到，土耳其在提供巴基斯坦援助方面，也扮演了重要角色，「在戰爭期間，我們看到許多無人機活動與起落，還有一些人員也在場。」

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