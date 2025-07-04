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    開冷氣小心多花冤枉錢！日專家揭「5NG」習慣：風向、風速是關鍵

    日本專家提醒使用冷氣要避免5大NG行為。（資料照）

    日本專家提醒使用冷氣要避免5大NG行為。（資料照）

    2025/07/04 21:37

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣連日高溫炎熱，許多民眾家中冷氣幾乎是24小時開機。不過，日本家事專家提醒，要避免降溫慢又耗電的壞習慣，並列出「5大NG行為」。

    日媒《Yahoo！JAPAN》昨（3）日報導，5大使用冷氣的NG行為。首先為「一回家就開冷氣」，因為當室內還充滿著熱氣時，冷氣的效果會不易發揮，因此若先打開窗戶排氣，再配合電風扇或循環扇，製冷成效會更好。

    第2「冷氣風向朝下」，由於冷空氣本來就會往下沉，所以風向若一直朝下吹，將只有腳邊變涼，而風向設定成「微微朝上」或「自動」，才可以幫助空氣循環；再來是「使用弱風模式」，很多人會以為弱風能省電，但風量太小恐拉長室溫達設定值的時間，因此先開啟自動模式，使溫度達到設定值，能消耗最少的電力。

    第4「室外機旁擺放物品」，冷氣是透過室外機把熱氣排放出來，所以室外機旁擺滿花盆、垃圾桶，或是雜草叢生，就會影響散熱效率，而室外機若有加裝遮陽罩，也需注意保持通風；最後為「沒定期清潔」，儘管冷氣有自動清潔的功能，但多半只是針對「濾網」清潔，機器內部仍會堆積灰塵，因此建議要定期找專業人員清洗內部。

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