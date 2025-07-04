情報機構：俄對烏使用致命毒劑「氯化苦」

俄國4日對基輔的空襲造成破壞。（歐新社）

2025/07/04 19:17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《新聞週刊》4日報導，荷蘭和德國情報機構一致認為，俄羅斯正擴大在烏克蘭戰場使用化學武器，包括致命的毒劑氯化苦（chloropicrin，三氯硝基甲烷），呼籲各方不能容忍此事「變成常態」。

據報導，荷蘭國防部4日公布的評估報告指出，荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）、情報與安全總局（AIVD）和德國聯邦情報局（BND）一致認同俄國對烏克蘭使用氯化苦的結論，這是1993年「禁止化學武器公約」（CWC）所嚴禁的武器，俄國身為該公約的締約國，卻做出「嚴重違反」公約的行為。

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上述三大情報機構在聯合聲明中表示，他們認為俄國軍事領導層及放射、化學和生物防禦部隊支持，並積極協助對烏使用化武，且現在已成「標準做法」，很有可能在未來仍繼續構成威脅。不僅如此，俄國正在對其化武計畫進行「大規模投資」，擴大該領域的研究，並招募新的科學家。

荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）也在聲明中警告，俄國在部署化武方面「正走得愈來愈遠，且做法是系統性、大規模地進行」。他說，這是一種危險的趨勢，令人完全不可接受，也再次凸顯烏克蘭面臨的野蠻侵略。

布瑞克曼表示，現在公開此事，是因為俄國使用化武「絕不能成為常態」，否則不僅對烏克蘭構成威脅，對整個歐洲乃至全世界都會構成威脅。因此，他呼籲有必要對俄國實施更多制裁，進一步將其孤立，並對烏克蘭提供堅定不移的軍事支持。

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