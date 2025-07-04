「技術故障」受困印度逾3週 英國F-35戰機淪觀光海報主角

喀勒柆邦觀光局拿英國F-35B戰機迫降滯留，製作宣傳觀光的海報。（取自X: @KeralaTourism）

2025/07/04 18:33

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國航艦「威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）」一架F-35B匿蹤戰機，日前因天候惡劣迫降印度，停留至今已經3週，引起許多印度民眾好奇，並質疑這樣的現代戰機為何會在外國「受困」這麼多天。

《英國廣播公司（BBC）》新聞網4日報導，這架戰機6月14日迫降印度喀勒拉邦（Kerala）錫魯瓦蘭塔不朗（Thiruvananthapuram）機場後，因「技術故障」動彈不得，至今已逾3週。這段期間英國軍方派了6名空軍官兵，在戰機周邊24小時戒備，以及工程兵來評估該架戰機情況，不過迄今無法修復。

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英國外交部向BBC表示，攜帶專用設備的工程團隊預計5日抵達印度，隨即將把戰機移置到該機場維修場，完成檢修與安全測試後，戰機將重返航艦戰鬥群。

此事引發英國國會關注。保守黨下議員奧貝斯—傑迪（Ben Obese-Jecty）要求政府說明，如何確保在當地維修期間，戰機上機密科技不外流，以及要花多久時間讓戰機重回艦隊。國防部主管武裝部隊事務政務次官波拉德（Luke Pollard）強調，該戰機始終在英方嚴密掌控之下，安全無虞，印度友邦也提供「一流支援」。

不過，一架造價1億1000萬美元的先進戰機「受困」外國機場，遲遲無法重返天際，被網友拿來大做梗圖揶揄，如「寂寞F-35B」停在機場跑道上，在喀勒拉雨季，被無情的雨打在身上；另有一篇被廣傳的發文說，這架戰機已經被放上二手網站，開價400萬美元，拍賣文寫著配備「自動停車、全新輪胎、新電池，還有自動機砲可摧毀交通違規者」等。另一名網友笑稱，這架戰機滯留印度的時間已經夠久，「該獲發印度公民身分」。

喀勒拉邦觀光局也趁勢行銷，發文貼出AI合成的照片，戰機停在椰林跑道上，寫道：「喀勒拉這地方太棒了，我不想離開。必推。」暗示這架F-35B和大多數觀光客一樣，愛上這個有「神之國度」美譽的觀光勝地。

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