「技術故障」受困印度逾3週 英國F-35戰機淪觀光海報主角

2025/07/04 18:33

〔編譯管淑平/綜合報導〕英國航艦「威爾斯親王號(HMS Prince of Wales)」一架F-35B匿蹤戰機,日前因天候惡劣迫降印度,停留至今已經3週,引起許多印度民眾好奇,並質疑這樣的現代戰機為何會在外國「受困」這麼多天。

《英國廣播公司(BBC)》新聞網4日報導,這架戰機6月14日迫降印度喀勒拉邦(Kerala)錫魯瓦蘭塔不朗(Thiruvananthapuram)機場後,因「技術故障」動彈不得,至今已逾3週。這段期間英國軍方派了6名空軍官兵,在戰機周邊24小時戒備,以及工程兵來評估該架戰機情況,不過迄今無法修復。

英國外交部向BBC表示,攜帶專用設備的工程團隊預計5日抵達印度,隨即將把戰機移置到該機場維修場,完成檢修與安全測試後,戰機將重返航艦戰鬥群。

此事引發英國國會關注。保守黨下議員奧貝斯—傑迪(Ben Obese-Jecty)要求政府說明,如何確保在當地維修期間,戰機上機密科技不外流,以及要花多久時間讓戰機重回艦隊。國防部主管武裝部隊事務政務次官波拉德(Luke Pollard)強調,該戰機始終在英方嚴密掌控之下,安全無虞,印度友邦也提供「一流支援」。

不過,一架造價1億1000萬美元的先進戰機「受困」外國機場,遲遲無法重返天際,被網友拿來大做梗圖揶揄,如「寂寞F-35B」停在機場跑道上,在喀勒拉雨季,被無情的雨打在身上;另有一篇被廣傳的發文說,這架戰機已經被放上二手網站,開價400萬美元,拍賣文寫著配備「自動停車、全新輪胎、新電池,還有自動機砲可摧毀交通違規者」等。另一名網友笑稱,這架戰機滯留印度的時間已經夠久,「該獲發印度公民身分」。

喀勒拉邦觀光局也趁勢行銷,發文貼出AI合成的照片,戰機停在椰林跑道上,寫道:「喀勒拉這地方太棒了,我不想離開。必推。」暗示這架F-35B和大多數觀光客一樣,愛上這個有「神之國度」美譽的觀光勝地。

Kerala, the destination you'll never want to leave.



Thank you, The Fauxy.#F35 #Trivandrum #KeralaTourism pic.twitter.com/3lei66a5T2