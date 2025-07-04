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    乘客手機迸出「R.I.P.」! 美航客機急返航「這原因」虛驚一場

    美航1847航班，因乘客通報旁邊旅客螢幕顯示「R.I.P.」緊急返航；示意圖。（路透）

    美航1847航班，因乘客通報旁邊旅客螢幕顯示「R.I.P.」緊急返航；示意圖。（路透）

    2025/07/04 19:25

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日，美國航空的1847航空在起飛後緊急返航，原因是機上一名乘客舉報，鄰座乘客手機出現「R.I.P.」的訊息，機組人員擔心此為炸彈威脅緊急返航。後續調查發現，該訊息只是該名乘客親戚前一天過世，有人傳訊息給他。

    綜合外媒報導，這架原訂從波多黎各首都聖胡安（San Juan）飛往美國德州達拉斯（Dallas）的美國航空班機，3日上午起飛僅約半小時，便載著193名乘客緊急折返。因為一名乘客向機組人員舉報，座位旁的旅客手機跳出可疑訊息，寫著「R.I.P.」，意即安息（Rest in Peace）的意思，擔憂此訊息可能是「炸彈威脅」。

    美國航空、波多黎各爆炸物與公共安全辦公室（OEPS）證實，此訊息觸發機上的緊急安全程序，導致客機折返。但返航調查後發現，這名乘客會收到該則訊息，是因為他的親戚前一天過世了，這也是為什麼需要提早結束假期，搭飛機前往達拉斯。

    美國航空公司也表示，在確認信件無威脅性後，便再次起飛。他們也向旅客表示「安全保障是我們的首要任務，對於此事件造成的不便之處，我們感到非常抱歉。」

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