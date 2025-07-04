真心話？王毅：不希望俄國輸掉烏戰 否則美國將專心對付中國

傳王毅當面向卡拉斯說，北京不希望俄國打輸烏克蘭，擔心美國隨後將專心對付中國。（歐新社）

2025/07/04 17:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）與中國外交部長王毅，2日在布魯塞爾「第十三屆歐中高階戰略對話」晤談。香港《南華早報》4日引述多名知情人士披露，王毅告訴卡拉斯，北京不希望看到俄羅斯在烏克蘭戰爭中吃敗仗，因為擔心美國隨後就會將全部注意力轉向中國。

王毅在長達4小時的「歐中對話」中當面對卡拉斯說，北京不希望看到莫斯科輸掉烏戰。這番坦率的言論讓許多歐盟官員驚訝不已，雖符合布魯塞爾當局推敲的北京立場，但與北京公開表態的立場相悖。據了解，王毅是以「說教」的方式為去年才接掌歐盟外交重任的前愛沙尼亞總理卡拉斯上了好幾堂牽涉現實政治的「歷史課」，其中一部分內容表明，北京認為一旦俄國敗仗，華府很快就會集中全部注意力對付中國。

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至於中國是否在財政或軍事上為俄國提供支援，王毅仍矢口否認，甚至說如果北京這麼做，烏戰早已結束。

據了解，王毅與卡拉斯的對話氣氛緊張，但仍保持互相尊重。然而，一些與談人士對王毅措辭之強硬感到意外，畢竟距離歐中雙方在中國舉行的領袖峰會僅剩3週，雙方顯然不打算採取任何「魅力攻勢」。

對於王毅此次會談所述的一種解讀是，雖然北京沒挑明希望烏戰繼續打，但只要美國繼續介入烏戰問題，戰爭拖愈久就愈符合北京的戰略需求。

事實上，美國總統川普曾多次威脅放棄基輔，歐洲有時也認為川普在烏戰上堅定支持俄國。美媒《Politico》指出，由於擔心庫存即將耗盡，五角大廈已暫停向烏克蘭運送部分防空飛彈和其他精準導引武器。

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