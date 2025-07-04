秀肌肉！慶祝建國250週年 川普將在白宮辦終極格鬥賽

川普（左）4月和富豪馬斯克一起現場觀賞UFC終極格鬥賽。（法新社檔案照）

2025/07/04 17:34

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普3日從愛荷華州啟動，展開為期一年的慶祝美國建國250週年系列活動，並宣布考慮在白宮舉辦一場終極格鬥冠軍賽（UFC），可容納2萬名觀眾現場觀賽，一起盛大慶祝美國獨立250年。

川普是UFC迷，最近幾個月還觀賞了幾場比賽，並且和UFC總裁白大拿（Dana White）私交甚篤。川普3日談到在白宮辦一場綜合格鬥賽事時說，「我們有很大的地，想像一下，在白宮舉辦這種比賽」，那會是一場有2萬到2萬5000名觀眾，打滿所有回合的完整比賽。

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明年7月4日是美國建國250週年，川普3日在愛荷華州啟動接下來1年的一系列慶祝活動。除了終極格鬥賽，川普也宣布將設一座紀念花園，為首任總統華盛頓、解放黑奴的林肯等美國史上250名英雄立像，表彰這些人的貢獻。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，川普對於在白宮辦終極格鬥賽，是「非常認真的」；UFC一名人員也向美國有線電視新聞網（CNN）說，「我們正在與白宮討論現場舉辦一場UFC賽事的事情」，不過目前尚無更多細節可透露。

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