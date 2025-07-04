為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    秀肌肉！慶祝建國250週年 川普將在白宮辦終極格鬥賽

    川普（左）4月和富豪馬斯克一起現場觀賞UFC終極格鬥賽。（法新社檔案照）

    川普（左）4月和富豪馬斯克一起現場觀賞UFC終極格鬥賽。（法新社檔案照）

    2025/07/04 17:34

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普3日從愛荷華州啟動，展開為期一年的慶祝美國建國250週年系列活動，並宣布考慮在白宮舉辦一場終極格鬥冠軍賽（UFC），可容納2萬名觀眾現場觀賽，一起盛大慶祝美國獨立250年。

    川普是UFC迷，最近幾個月還觀賞了幾場比賽，並且和UFC總裁白大拿（Dana White）私交甚篤。川普3日談到在白宮辦一場綜合格鬥賽事時說，「我們有很大的地，想像一下，在白宮舉辦這種比賽」，那會是一場有2萬到2萬5000名觀眾，打滿所有回合的完整比賽。

    明年7月4日是美國建國250週年，川普3日在愛荷華州啟動接下來1年的一系列慶祝活動。除了終極格鬥賽，川普也宣布將設一座紀念花園，為首任總統華盛頓、解放黑奴的林肯等美國史上250名英雄立像，表彰這些人的貢獻。

    白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，川普對於在白宮辦終極格鬥賽，是「非常認真的」；UFC一名人員也向美國有線電視新聞網（CNN）說，「我們正在與白宮討論現場舉辦一場UFC賽事的事情」，不過目前尚無更多細節可透露。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播