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    中48億大獎爽3天慘了！美男襲警傷人被捕 16頁前科黑底全曝光

    美國男子4月中了1.67億美元（約新台幣48億元）強力球彩券，卻在中獎短短3天後因涉嫌襲警與傷人被捕。（圖擷自Kentucky lottery）

    美國男子4月中了1.67億美元（約新台幣48億元）強力球彩券，卻在中獎短短3天後因涉嫌襲警與傷人被捕。（圖擷自Kentucky lottery）

    2025/07/04 18:54

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子今年4月中了1.67億美元（約新台幣48億元）強力球彩券，卻在中獎短短3天後因涉嫌襲警與傷人被捕。更驚人的是，他過去竟有長達30年、累計16頁的犯罪紀錄，如今再度面臨牢獄之災，令人譁然。

    紐約郵報》報導，50歲的法辛（James Shannon Farthing）今年4月與77歲母親及女友共同現身，領取高達1.673億美元（約新台幣48億元）的強力球彩券頭獎，成為肯塔基州史上最大獎得主。然而中獎僅3天，他就在佛羅里達州涉嫌打人，還攻擊前來處理的員警，遭到逮捕。同時更因未通報假釋官擅自跨州，恐面臨牢獄之災。

    法辛的前科紀錄相當驚人。自青少年時期就多次因竊盜、危險駕駛、販毒、施暴等罪行被捕，曾在9個州遭判刑，輾轉服刑過25間監獄，累積刑期超過30年。他在獄中同樣問題不斷，曾因藏毒、勒索他人財物等行為遭到單獨關押，形同「監獄中的惡霸」。過去申請假釋時，也因屢次不悔改、違規紀錄頻繁而被拒絕。

    報導也指出，法辛過去還曾捲入走私大麻入監獄的案件，當時他與母親一同涉案，最終他與檢方達成認罪協議，讓母親免於起訴，自己則被判處10年徒刑。這次中獎後，他拿出約1.1萬美元（約新台幣31萬元）支付保釋金，成功獲釋，目前對相關指控均不認罪，預計於7月14日出庭應訊。若襲警罪名成立，最高可處5年徒刑。

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