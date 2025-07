以為是地震！羅馬「加油站爆炸」9名警消受傷 巨大火球衝天畫面曝

2025/07/04 16:53

〔即時新聞/綜合報導〕義大利羅馬東部一處加油站稍早發生爆炸事件,造成至少9名警消受傷。與此同時,爆炸的巨大威力不僅震碎多棟建築玻璃,空中甚至出現巨大火球與滾滾濃煙。

綜合外媒報導,當地時間上午8時15分(台灣時間下午2時),羅馬普雷內斯提諾(Prenestino)地區一家加油站的油箱突然爆炸,加油站幾乎被完全燒毀,大火更延燒至附近倉庫,甚至出現驚人火球竄升數層樓高,濃煙則籠罩附近住宅區。

此外,爆炸威力強大,周遭多棟建築受損,爆炸聲更傳遍整座城市。有居民受訪表示,當下以為是地震,家中玻璃窗劇烈震動,一度擔心會被震碎。

義大利消防局表示,爆炸原因仍在調查中。事故發生前曾有一輛卡車撞上加油站管線,當時已有警消趕赴現場處理。不料過程中發生油箱爆炸,導致現場人員受傷,包含8名警察和1名消防員受傷,現已送醫治療。

