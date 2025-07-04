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    大快人心！中國拳擊手披五星旗「狂跳」 下秒被台灣選手陳鵬畯打趴

    中國選手在拳擊場上披著五星旗跳來跳去，不斷挑釁陳鵬畯。（擷取自shark78311/Threads）

    中國選手在拳擊場上披著五星旗跳來跳去，不斷挑釁陳鵬畯。（擷取自shark78311/Threads）

    2025/07/04 17:32

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕第21屆世界警察消防運動會在美國舉辦，不過3日的拳擊比賽卻發生小插曲，台灣選手陳鵬畯對上中國選手時，中國選手在比賽未開始前，就在拳擊場上披著五星旗跳來跳去，好像在提前慶祝勝利，並不斷挑釁陳鵬畯，不過最後還是遭陳鵬畯擊敗，讓網友直呼「真暖心！」。

    一名網友在Threads分享比賽影片，影片中身穿藍色拳擊衣的中國選手，在進場時就披著五星旗在場上跳來跳去，也不斷往上揮拳，就像是提前慶祝勝利一般，看起來信心十足，不過比賽開始後，卻遭陳鵬畯的猛烈攻勢壓制，迅速被陳鵬畯擊敗。比賽結束後，裁判宣布陳鵬畯贏得比賽，陳鵬畯也披上台灣國旗，自信十足的慶祝順利奪金。

    影片曝光後，網友紛紛表示，「真暖心！Taiwan No.1」、「宣布結果後，台灣要上前致意，中國直接轉頭就走」、「台灣警察訓練打壞蛋，不是打人民，當然是實打實的真實力，冠軍名符其實」、「賽前有多囂張，賽後就有多狼狽XDDD」、「很好的詮釋什麼是人狠話不多」、「又一個台灣之光」。

    在 Threads 查看

    台灣選手陳鵬畯在世界警察消防運動會拳擊賽奪金。（擷取自肯將拳擊運動訓練中心）

    台灣選手陳鵬畯在世界警察消防運動會拳擊賽奪金。（擷取自肯將拳擊運動訓練中心）

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