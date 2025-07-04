歐中關係緊張 傳雙邊峰會取消部分議程

歐盟與中國月底將舉行雙邊峰會，但傳出峰會部分議程可能取消，反映雙方關係不睦。（路透檔案照）

2025/07/04 16:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐盟與中國本月24日將在北京舉行雙邊峰會，但《彭博》4日引述知情人士披露，應北京方面要求，此次峰會第2天的議程將取消，這是布魯塞爾與北京之間緊張關係的最新跡象。

據報導，歐盟執委會主席馮德萊恩和歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）計畫24日在北京會見中國國家主席習近平和國務院總理李強，並在25日前往合肥市參加商務峰會，但目前峰會調整成僅在北京舉行一天。

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美國智庫蘭德公司（RAND）中國研究中心副主任迪皮波（Gerard DiPippo）直言，「他們取消峰會的第二部分，也就是商務部分，這本身就說明有問題，顯示他們更注重討論戰略問題，而對經濟問題較少著墨」。

習近平正試圖將自己定位為比美國總統川普更可靠的合作夥伴，後者在從關稅到國防等問題上疏遠歐洲。然而，歐洲雙方在烏俄戰爭和中國產業政策方面長期意見相左，加劇雙邊緊張關係。中國近期對稀土磁鐵等關鍵品項的出口管制，重挫歐洲企業經營，更讓雙邊經貿關係益發失衡，再加上長期存在的貿易和經濟問題缺乏任何重大進展，這種緊張局勢削弱歐盟對此次峰會的熱情。

事實上，雙方已取消歐中高層經貿對話，這場對話主要為歐中領袖峰會鋪路，但歐盟以無法在化解貿易爭端上取得進展為由，拒絕與中國對話。

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