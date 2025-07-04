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    法國航管員罷工 所有機場都將出現航班中斷和延誤

    法國空中交通管制員為尋求更好工作條件而罷工，巴黎所有機場今（4）日約40%航班被取消。圖為戴高樂機場。（歐新社）

    法國空中交通管制員為尋求更好工作條件而罷工，巴黎所有機場今（4）日約40%航班被取消。圖為戴高樂機場。（歐新社）

    2025/07/04 15:59

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國空中交通管制員為尋求更好工作條件而罷工，巴黎所有機場今（4）日約40%航班被取消，數萬名乘客在夏季旅遊旺季重新安排行程。

    根據《美聯社》報導，法國各地機場航空中斷問題從3日開始，並在4日進一步加劇。法國民航局要求航空公司4日取消巴黎戴高樂機場、奧利機場和博韋蒂耶機場40%航班，以及馬賽、里昂和其他一些城市30%航班。

    雖然採取預防性取消措施，但法國民航局警告，預計所有法國機場都將出現航班中斷和長時間延誤。

    瑞安航空是宣布大規模航班中斷的航空公司之一。該公司指出，已取消400多個航班，影響7萬名乘客。該公司聲稱，此次罷工影響其在法國領空的所有航班以及進出法國機場的交通，並敦促歐盟改革空中交通規則。

    領導這次罷工的兩個工會之一法國航空運輸協會（UNSA-ICNA）主張，員工人數不足以應對激增的航空旅行，通貨膨脹正在侵蝕員工薪水。工會也抗議旨在更嚴格監督其工作的新改革措施，這些措施源自於波爾多機場發生的險些相撞事故。

    法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）說，工會的要求以及他們在法國學校暑假放假、許多家庭外出度假之際罷工的決定「令人無法接受」。

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