為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    強震前後變化驚人！日本能登半島「比對圖」曝光 直接多一大塊

    一名日本網友近日在X上發文，貼出官方更新的能登半島地圖，比對舊圖可見原本是海的地方，直接出現整塊陸地，海岸線也往外推移上百公尺，讓網友看了嘖嘖稱奇。（擷取自Xたてやま）

    一名日本網友近日在X上發文，貼出官方更新的能登半島地圖，比對舊圖可見原本是海的地方，直接出現整塊陸地，海岸線也往外推移上百公尺，讓網友看了嘖嘖稱奇。（擷取自Xたてやま）

    2025/07/04 19:26

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》預言今年7月5日將發生大地震，引發網友熱議。一名日本網友在X平台發文，貼出官方更新的能登半島地圖，比對舊圖可見到，原本是海的地方直接出現整塊陸地，海岸線也往外推移上百公尺，其他網友看了嘖嘖稱奇。

    日本網友「たてやま」2日在X上發文，貼出兩張圖片說，日本地理院對能登半島的地圖已經更新了，海底隆起的地方變化非常驚人。從他貼出的圖片可見，原先本來是海的位置，已經出現大片的陸地，他也在留言區分享相關影片指出，原先的黑島漁港已經完全變成陸地。

    日本石川縣能登半島2024年1月1日發生規模7.6地震，造成上百人死亡，根據《日經新聞》報導，包含黑島漁港在內，發生海底隆起的漁港多達60個。地震導致石川縣珠洲市到輪島市、志賀町沿海地區的海底隆起變成陸地，陸地面積總共擴大了4.4平方公里，相當於10個東京迪士尼樂園的面積。漁港周圍的海岸線最遠更是向大海推進了240公尺。

    貼文引發廣大回響，有超過2萬6000次轉載，更有高達1000萬次瀏覽。旅日台灣網紅「魚漿夫婦」也轉載了貼文，台灣網友紛紛留言：「日本真的只要地震國土就會擴大」、「不說明還以為是漲退潮差別」、「這海岸線外推的超誇張的」、「天然的填海」、「滄海桑田啊」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播