強震前後變化驚人！日本能登半島「比對圖」曝光 直接多一大塊

一名日本網友近日在X上發文，貼出官方更新的能登半島地圖，比對舊圖可見原本是海的地方，直接出現整塊陸地，海岸線也往外推移上百公尺，讓網友看了嘖嘖稱奇。（擷取自Xたてやま）

2025/07/04 19:26

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》預言今年7月5日將發生大地震，引發網友熱議。一名日本網友在X平台發文，貼出官方更新的能登半島地圖，比對舊圖可見到，原本是海的地方直接出現整塊陸地，海岸線也往外推移上百公尺，其他網友看了嘖嘖稱奇。

日本網友「たてやま」2日在X上發文，貼出兩張圖片說，日本地理院對能登半島的地圖已經更新了，海底隆起的地方變化非常驚人。從他貼出的圖片可見，原先本來是海的位置，已經出現大片的陸地，他也在留言區分享相關影片指出，原先的黑島漁港已經完全變成陸地。

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日本石川縣能登半島2024年1月1日發生規模7.6地震，造成上百人死亡，根據《日經新聞》報導，包含黑島漁港在內，發生海底隆起的漁港多達60個。地震導致石川縣珠洲市到輪島市、志賀町沿海地區的海底隆起變成陸地，陸地面積總共擴大了4.4平方公里，相當於10個東京迪士尼樂園的面積。漁港周圍的海岸線最遠更是向大海推進了240公尺。

貼文引發廣大回響，有超過2萬6000次轉載，更有高達1000萬次瀏覽。旅日台灣網紅「魚漿夫婦」也轉載了貼文，台灣網友紛紛留言：「日本真的只要地震國土就會擴大」、「不說明還以為是漲退潮差別」、「這海岸線外推的超誇張的」、「天然的填海」、「滄海桑田啊」。

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