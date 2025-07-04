美國遊樂園開放首日雲霄飛車故障！遊客倒掛高空近10分鐘

美國俄亥俄州知名遊樂園「雲杉點」最新雲霄飛車設施「海妖的詛咒」上月28日正式開放，卻在首日營運傳出意外，列車在遊客搭乘過程中突然停擺，全部的人倒掛在空中近10分鐘。（圖擷自「fyecoasters」Tiktok、本報合成）

2025/07/04 16:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州知名遊樂園「雲杉點」最新雲霄飛車設施「海妖的詛咒」上月28日正式開放，卻在首日營運傳出意外，列車在遊客搭乘過程中突然停擺，全部的人倒掛在空中近10分鐘，畫面曝光後引發外界驚呼。

綜合《阿克倫燈塔報》等外媒報導，這座號稱北美最高、最長、最快傾斜式雲霄飛車「海妖的詛咒」（Siren's Curse），當地時間上月28日因附近道路上有名駕駛撞上園區附近電線桿，導致園區部分區域大規模停電，間接讓雲霄飛車在進行約達48公尺傾斜段時突然停機。

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「雲杉點」（Cedar Point）發言人克拉克（Tony Clark）說，遊樂設施「海妖的詛咒」的安全系統如設計般啟動，在技術人員完成檢查後重新啟動列車，受影響乘客無需撤離，全數安全完成剩餘旅程。他強調，雖然事故造成短暫驚慌，但飛車很快重新開放，並無人員傷亡。

事發當時有許多遊客目擊列車懸停空中，忍不住停下腳步抬頭圍觀。園方指出，整起意外大約發生在晚間8時許，園區停電至晚間9時45分才全面恢復供電，所幸飛車故障時間不到10分鐘，影響時間控制在最短範圍。

報導提及，「海妖的詛咒」自開放以來話題不斷，不僅是園區最新熱門遊樂設施，排隊人潮也一度蔓延至主園道，平均等待時間約2小時。最吸引遊客賣點為列車在最高點會緩慢傾斜朝下，瞬間刺激感十足；「雲杉點」樂園於6月29日已全面恢復營運。

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