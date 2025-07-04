為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國遊樂園開放首日雲霄飛車故障！遊客倒掛高空近10分鐘

    美國俄亥俄州知名遊樂園「雲杉點」最新雲霄飛車設施「海妖的詛咒」上月28日正式開放，卻在首日營運傳出意外，列車在遊客搭乘過程中突然停擺，全部的人倒掛在空中近10分鐘。（圖擷自「fyecoasters」Tiktok、本報合成）

    美國俄亥俄州知名遊樂園「雲杉點」最新雲霄飛車設施「海妖的詛咒」上月28日正式開放，卻在首日營運傳出意外，列車在遊客搭乘過程中突然停擺，全部的人倒掛在空中近10分鐘。（圖擷自「fyecoasters」Tiktok、本報合成）

    2025/07/04 16:07

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州知名遊樂園「雲杉點」最新雲霄飛車設施「海妖的詛咒」上月28日正式開放，卻在首日營運傳出意外，列車在遊客搭乘過程中突然停擺，全部的人倒掛在空中近10分鐘，畫面曝光後引發外界驚呼。

    綜合《阿克倫燈塔報》等外媒報導，這座號稱北美最高、最長、最快傾斜式雲霄飛車「海妖的詛咒」（Siren's Curse），當地時間上月28日因附近道路上有名駕駛撞上園區附近電線桿，導致園區部分區域大規模停電，間接讓雲霄飛車在進行約達48公尺傾斜段時突然停機。

    「雲杉點」（Cedar Point）發言人克拉克（Tony Clark）說，遊樂設施「海妖的詛咒」的安全系統如設計般啟動，在技術人員完成檢查後重新啟動列車，受影響乘客無需撤離，全數安全完成剩餘旅程。他強調，雖然事故造成短暫驚慌，但飛車很快重新開放，並無人員傷亡。

    事發當時有許多遊客目擊列車懸停空中，忍不住停下腳步抬頭圍觀。園方指出，整起意外大約發生在晚間8時許，園區停電至晚間9時45分才全面恢復供電，所幸飛車故障時間不到10分鐘，影響時間控制在最短範圍。

    報導提及，「海妖的詛咒」自開放以來話題不斷，不僅是園區最新熱門遊樂設施，排隊人潮也一度蔓延至主園道，平均等待時間約2小時。最吸引遊客賣點為列車在最高點會緩慢傾斜朝下，瞬間刺激感十足；「雲杉點」樂園於6月29日已全面恢復營運。

    @fyecoasters Sirens Curse got stuck today! Vekoma to the rescue #fyecoasters #fyetok #sirenscurse #cedarpoint #iykyk ♬ Oh No - Kreepa

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播