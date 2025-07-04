可愛！川普次女曬曝萌娃正面照 網呼：好像爺爺

美國總統川普的川普次女蒂芬妮‧川普於5月生下兒子亞歷山大·川普·布洛斯，她近日首次透過社群平台發布愛子照片，網友看到直呼「長相簡直像是爺爺」、「好像川普」。（圖擷自「tiffanytrump」IG）

2025/07/04 15:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）的川普次女蒂芬妮‧川普（Tiffany Trump）5月生下兒子，她近日首次透過社群平台發布愛子照片，網友看到直呼「長相簡直像是爺爺」、「好像川普」。

綜合外媒報導，蒂芬妮3日於社群平台發文並附上數張照片表示，「我們生命中的摯愛，ATB」。蒂芬妮與先生麥可（Michael Boulos）於2022年11月結婚，今年5月迎來第一個兒子亞歷山大·川普·布洛斯（Alexander Trump Boulos）。

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照片可見，亞歷山大有雙藍色大眼睛，其中有張照片是被母親抱在懷裡，睜大眼睛看著鏡頭、張嘴成O型，相當可愛。

許多網友看到照片後紛紛留言，有人說「好像川普」、「多麼珍貴和受祝福的小天使，長得像爺爺」、「他看起來像川普爺爺」。

亞歷山大·川普·布洛斯。（圖擷自「tiffanytrump」IG）

美國總統川普。（法新社）

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