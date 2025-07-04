薩爾瓦多男子被美國驅逐出境後 在獄中遭遇毆打和心理折磨

薩爾瓦多人賈西亞的律師表示，他被美國錯誤遣送至薩爾瓦多監獄後，遭到毆打和心理折磨。（路透）

2025/07/04 15:49

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕薩爾瓦多人賈西亞的律師在一份法庭文件中表示，他被美國錯誤遣送至薩爾瓦多一所臭名昭著的監獄後，遭到毆打和心理折磨。

根據《法新社》報導，賈西亞3月被美國遣送至薩爾瓦多反恐怖主義監禁中心（CECOT），但美國司法部律師後來承認，賈西亞的妻子是一名美國公民，他因「行政失誤」而被錯誤遣送。

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律師在提交給馬里蘭州美國地方法院文件中，提供他在薩爾瓦多監獄遭受虐待詳細資訊。文件指出，賈西亞遭受虐待包刮毒打、剝奪睡眠、營養不良和心理折磨。

律師聲稱，賈西亞到達監獄後被迫脫光衣服，頭髮也被剃光。在被押送至牢房時，他遭到木棍毆打。律師強調，賈西亞和其他20名薩爾瓦多人被迫從晚上9點到早上6點左右跪下，獄警毆打任何因精疲力竭而倒下的人。

律師補充，賈西亞在入獄後的頭兩週體重減輕14公斤。

賈西亞是3月15日被美國驅逐回薩爾瓦多的238名委內瑞拉人和23名薩爾瓦多人之一。川普政府援引《外國敵人法案》（AEA）為驅逐委內瑞拉人辯護，指控他們是參與入侵美國的阿拉瓜火車幫（Tren de Aragua）成員。美國最高法院5月阻止進一步驅逐委內瑞拉人，並表示被驅逐的移民沒足夠時間對驅逐令進行合法抗辯。

值得注意的是，賈西亞上個月被帶回美國後，在田納西州面臨人口販運指控，但他在田納西州的律師要求法官在人口走私指控審判前推遲釋放他，因為他可能會被聯邦移民局拘留並再次被驅逐出境。

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