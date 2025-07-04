飼主心碎！橘貓遭流浪狗咬死 拾荒男「分屍火烤」還索贖金

泰國一隻5個月大的家貓遭流浪狗攻擊致死後，屍體竟被拾荒男子肢解烘烤，甚至要求支付200元泰銖才肯歸還飼主。（本報合成，擷取自Praeyada Prae/FB）

2025/07/04 13:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國東部羅勇府近日發生一起離奇爭議，一名飼主指控當地一名清潔工人將其被流浪狗咬死的寵物貓帶回家烹煮，甚至要求她支付200泰銖才能帶回遺體。

綜合泰媒報導，事發於6月28日凌晨，因朋友夜宿後清晨離開時忘記鎖門，女子普拉亞達（Praeyada Prae）家中3隻飼養的寵物貓跑出屋外。她陸續找回兩隻，但第三隻名為「Tao Hoo（陶虎）」的貓未歸。

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普拉亞達後來接獲村落保全通報，稱陶虎疑似遭流浪犬攻擊身亡。保全原打算妥善掩埋遺體，卻發現貓屍被一名垃圾清潔工人取走。Praeyada與親友根據線索追蹤該男子，並前往其住處。

該男子起初聲稱已將屍體丟棄在路邊，普拉亞達要求帶她前往現場時，對方卻轉身回屋，拿出一個烤架並坦承：「就在這裡，剛烤好。」她指出，陶虎的屍體已被肢解放在烤架上，項圈與身分牌仍掛在遺體上。

普拉亞達拒絕支付200泰銖（約新台幣178元）「贖回」遺體，僅帶回貓的項圈，並向警方報案。她強調陶虎為家貓，身上有聯絡電話，對方應該主動聯繫，而非擅自處理屍體，已構成盜竊。然而她認為警方對案件處理態度消極。

7月2日，普拉亞達在社群更新表示，當地動物保護組織「Watchdog Thailand Foundation」已展開調查，協助她為寵物爭取正義。警方則傾向以調解處理，並強調該男子經濟困難的情況。

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