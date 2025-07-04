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    墨西哥前拳王被美國移民局逮捕 面臨驅逐出境

    美國國土安全部3日表示，墨西哥拳擊手小查維斯已被美國移民官員逮捕，並面臨被驅逐出境結果。（美聯社）

    美國國土安全部3日表示，墨西哥拳擊手小查維斯已被美國移民官員逮捕，並面臨被驅逐出境結果。（美聯社）

    2025/07/04 14:44

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國國土安全部3日表示，墨西哥拳擊手小查維斯（Julio Cesar Chavez Jr.）已被美國移民官員逮捕，並面臨被驅逐出境的結果。

    根據《法新社》報導，美國國土安全部指出，美國移民和海關執法局（ICE）官員2日在洛杉磯拘留小查維斯。美國國土安全部聲稱，因小查維斯參與組織犯罪和販運槍枝及爆炸物，墨西哥已發出有效逮捕令。

    墨西哥檢察官辦公室3日表示，墨西哥已於2023年對小查維斯發出逮捕令，罪名是「組織犯罪和販運武器」。美國當局通知墨西哥，已啟動遣返小查維斯程序。

    美國國土安全部說，小查維斯於2023年持有效期至2024年2月的旅遊簽證入境美國。去年4月他申請永久居留權，理由是他與一名美國公民結婚。美國國土安全部強調，該美國公民與錫那羅亞販毒集團有聯繫。

    美國國土安全部補充，除了在墨西哥的有效逮捕令外，小查維斯在美國還有其他刑事定罪。

    小查維斯是前世界冠軍，也是墨西哥傳奇拳擊手大查維斯（Julio Cesar Chavez）兒子。查維斯2011年贏得WBC中量級世界冠軍，並3次成功衛冕。他戰績為54勝7負，其中1場平局，但他的職業生涯也曾因未通過藥檢而被多次禁賽和罰款。

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