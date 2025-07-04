美哥兩國裂痕加深 各自召回外交官

美國國務院發言人布魯斯表示，華盛頓召回代辦，原因是哥倫比亞政府發表應受譴責言論。圖為布魯斯。（法新社）

2025/07/04 13:28

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國和哥倫比亞3日召回各自高級外交官，顯然兩國關係惡化，此事與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）有關。據悉哥倫比亞調查一起涉嫌在哥倫比亞及美國政界人士協助下推翻裴卓的陰謀，裴卓對此曾說陰謀與美國極右翼勢力相關，但他3日又改口稱，不認為美國與針對哥倫比亞陰謀相關。

根據《法新社》報導，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，華盛頓召回其代辦麥克納馬拉（John McNamara）原因是哥倫比亞政府發表毫無根據且應受譴責言論。

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幾個小時後，哥倫比亞總統裴卓宣布，將召回駐華盛頓最高外交官以示回應。佩特羅在X上聲稱，「佩納（Daniel Garcia Pena）大使必須來向我們通報雙邊議程進展情況，例如挖掘南美洲巨大清潔能源潛力和打擊毒梟及其國際金融。」

哥倫比亞曾是美國親密合作夥伴之一，但兩國關係已惡化。在西班牙日報《國家報》公佈涉及前外交部長萊瓦（Alvaro Leyva）錄音後，哥倫比亞檢察官本週對涉嫌推翻裴卓的陰謀展開調查。

裴卓6月30日對此表示，這不過是毒販和哥倫比亞以及美國極右翼勢力的陰謀。但他3日又說「我不相信一個以伊朗為敵的政府（美國）會在哥倫比亞胡鬧發動政變。」

哥倫比亞總統裴卓宣布，將召回駐華盛頓最高外交官。（路透）

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