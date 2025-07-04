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    李在明上任後首例 疑北韓軍人越界潛逃南韓被逮

    圖為南韓軍人於兩韓軍事交界處巡邏。（美聯社資料照）

    圖為南韓軍人於兩韓軍事交界處巡邏。（美聯社資料照）

    2025/07/04 10:59

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明上任後首例，南韓聯合參謀本部今（4）日表示，軍方3日晚間逮捕一名跨越南、北韓軍事分界線（MDL）的北韓男子，疑為軍人，並將其帶至安全地點，目前正由相關單位進行進一步調查。

    據《韓聯社》報導 ，3日凌晨3、4點左右，南韓軍方在中西部非軍事區附近、水深約1公尺的河邊發現該名男子，軍方即開始監視，並透過標準作業程序持續追蹤其行蹤。

    聯參本部指出，該男子白天活動頻率低，主要在黑夜中行動，偶爾會在灌木叢中被觀察到。南韓軍方整體監控與應對行動持續至當日晚間11點，總歷時超過20小時。

    最終，南韓軍方順利將其拘捕，確認其未攜帶武器，男子自稱為平民，但是否為叛逃的軍人，需有關部門調查後才能確認。

    據悉，男子被發現時主動詢問南韓軍人身分，獲得答覆後被護送離開非軍事區。軍方表示，此次行動並未發生衝突，整體過程符合作戰指導流程。

    一名南韓軍事官員指出，近來北韓持續加強MDL沿線設防工程，包括加高圍欄及設置疑似反坦克障礙物。然而該男子所穿越區域尚未進行此類強化措施，但地形依然險峻，存在不明地雷與茂密的灌木叢。

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