94名巴勒斯坦人死亡 國際特赦組織：利用平民飢餓作為戰爭武器

加薩醫院和衛生部3日表示，2日晚間和3日以色列空襲和槍擊在加薩走廊造成94名巴勒斯坦人死亡。（法新社）

2025/07/04 12:02

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加薩醫院和衛生部3日表示，2日晚間和3日以色列空襲和槍擊造成94名巴勒斯坦人死亡，其中包括45名試圖獲取急需人道援助的人。對此國際特赦組織3日發布報告稱，以色列繼續利用平民飢餓作為戰爭武器，並持續其種族滅絕的一部分。

根據《美聯社》報導，隨著越來越多巴勒斯坦人在試圖獲得援助時遭遇槍擊，傷亡人數隨之增加。5人在通往加薩人道主義基金會（GHF）管理的食品分發站路上被殺。據醫院官員稱，另有40人在加薩周邊多個地點等待運送聯合國援助物資的卡車時被殺。

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國際特赦組織報告表示，雖然以色列允許少量食物進入聯合國進行單獨分發，但GHF分配系統似乎只是為了「平息國際社會擔憂」。報告強調，以色列致命、非人道和無效軍事化「援助」計劃，變成針對絕望巴勒斯坦人的陷阱。

報導指出，加薩南部許多流離失所者夜間在一處帳篷營地熟睡時遭到攻擊，一個家庭至少13名成員遇難，其中包括至少6名12歲以下兒童，家屬們在屍體旁哭泣。

阿西（Abu Assi）在她兒女和年幼孩子的屍體旁邊悲傷說：「我的孩子們……我摯愛的孩子們」；汗尤尼斯市納賽爾醫院太平間某位婦女也悲痛親吻裹著毯子的離世女孩的額頭。

加薩中部也發生類似悲劇，2日晚上一個出售沙拉三明治的攤位附近遭到襲擊，造成8人死亡。另外加薩城一所收容流離失所者學校同樣遭遇攻擊，15人因此死亡。

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