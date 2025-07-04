路透：美國放行GE對中國出口客機噴射引擎

中國商飛宣稱C919客機是中國製造，實際上許多零部件仍仰賴海外生產商供應。（路透資料照）

2025/07/04 11:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕消息人士透露，美國政府當地時間週四（3日）通知航太發動機製造廠「奇異航太」（GE Aerospace），允許其重啟向「中國商用飛機有限責任公司」出售噴射引擎的計劃。這一跡象表明中美貿易的緊張局勢正在趨緩，主因是北京近期放鬆了稀土出口限制。

據《路透》報導，美國本週也放寬了對晶片設計軟體開發商、乙烷生產商的出口限制，顯示兩國貿易談判正取得進展。

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出口許可影響了奇異航太向中國商飛出售噴射引擎的計劃。中國商飛推出了C919客機，試圖與知名飛機製造商空中巴士公司（Airbus）及波音公司（Boeing）展開競爭，但許多零部件仍仰賴海外生產商供應。

奇異航太、美國商務部均未對此發表任何回應。今年5月，美國暫停向中國出售部分產品及關鍵技術，回應北京對美實施的稀土出口管制。

另1名不具名的消息人士透露，「漢威聯合公司」（Honeywell International）針對中國的出口限制也在本週四解除。

漢威聯合公司向中國商飛C919客機提供了動力輔助系統、起落架、煞車系統、飛行控制組件和導航系統。漢威聯合公司尚未回應置評請求。

據悉，美國公司「柯林斯航空」（Collins Aerospace Systems）也向中國商飛供應零部件，但週四拒絕針對其出口許可狀態發表回應。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）早前表示，美中已經簽署貿易諒解，內容明確寫入北京和華府於貿易談判裡達成的條款，包括中國承諾出口稀土。他稱，中國會向美國交付稀土，一旦落實，美國也將取消對中反制措施。

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