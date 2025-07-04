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    英國21歲女大生划船獨闖大西洋 破3項世界紀錄

    英國21歲女大學生拉克蘭。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    英國21歲女大學生拉克蘭。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    2025/07/04 11:35

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國21歲女大學生拉克蘭（Zara Lachlan）日前成功以獨自駕駛小船橫越大西洋，從葡萄牙划行超過7千公里至法屬圭亞那首都卡宴，全程歷時97天10小時20分鐘，成為史上首位完成此航線的女性、最年輕獨自橫越大西洋的女性，也是一人獨力划越任一海洋的最年輕女性，創下3項金氏世界紀錄。

    綜合外媒報導，拉克蘭2024年10月27日自葡萄牙南部拉各斯（Lagos）出發，駕駛1艘長7公尺的小船，歷經3794海浬（約7026公里）的航程，終於抵達南美洲的法屬圭亞那首都卡宴（Cayenne），這段期間她每天划行至少17小時，睡眠從未超過90分鐘，挑戰極限體能與精神毅力。

    拉克蘭說，「我非常享受整段旅程，本來以為自己會更害怕。」她原預估約60天可完成，未料前期遇上惡劣天氣，一度連續39天進度緩慢，日記寫下「令人心碎」的描述。甚至途中遇見虎鯨、被梭子魚咬傷腳，到了第40天因意外翻船導致手機報廢，在這57天期間完全與外界隔絕，在寂靜中獨自划行並出現幻覺。

    儘管挑戰艱難，但她直言「從未如此了解自己」，並感謝贊助單位「女性運動組織」（Women in Sport）與「部隊聯盟」組織協助籌措經費，讓她在短短3個月內完成訓練與裝備準備。

    據了解，目前拉克蘭於羅浮堡大學主修物理，她認為這次經驗讓她學會如何戰勝自然與內心的恐懼，也許未來還會挑戰其他世界紀錄，但暫時不會再「下水」。

    拉克蘭勇敢挑戰極限，金氏世界紀錄也盛讚她「官方認證的了不起」，成功贏得3項金氏世界紀錄，分別為第1位從歐洲划船橫渡大西洋到南美洲（大陸到大陸）的女性、從歐洲單獨划船橫渡大西洋到南美洲最年輕的人，以及單獨划船橫渡任何海洋最年輕的人（女性）。

    黃色部分為拉克蘭從葡萄牙到法屬圭亞那的路線。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    黃色部分為拉克蘭從葡萄牙到法屬圭亞那的路線。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

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