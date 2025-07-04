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    鹿兒島13天狂震逾1151次 居民避難搭渡輪撤離

    鹿兒島近期狂震不斷，次數已逾千次，3D圖顯示地震次數「直衝天際」，宛若一座摩天大樓。（圖翻攝自Earthquake 3D Live Feed）

    鹿兒島近期狂震不斷，次數已逾千次，3D圖顯示地震次數「直衝天際」，宛若一座摩天大樓。（圖翻攝自Earthquake 3D Live Feed）

    2025/07/04 10:21

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島近期地震頻繁，據統計自上月21日以來至今晨，已發生1151次震度1以上的地震。當地民眾不堪其擾，當局也為此讓部分居民先搭渡輪撤離，並提醒由於地震頻繁，地盤可能已經鬆動，土石流等災害風險比平時更高。

    日本鹿兒島近期地震不斷，自6月21日以來至本月3日累積已超過千次地震，且頻率還出現增加趨勢，據日媒消息指出，截至今晨6點當地累積發生1151次震度1以上的地震，今晨以來地震也持續發生，在8點3分還發生規模4.4的地震。由於先前早有傳聞，7月5日日本將發生大地震，近期鹿兒島地震不斷也引發外界高度熱議。

    日媒報導指出，由於當地地震不斷，幾乎一直處於地震活動狀態，惡石島於3日更發生震度6弱的地震，成為當地有史以來最強地震，打破先前的觀測紀錄。

    報導提到，惡石島與小寶島周邊地區地震頻繁，當地居民不堪其擾，疲勞已達極限，當局為此派出渡輪，今上午7點多已抵達惡石島，並載運共13名民眾先進行撤離，預估今晚將先入住在鹿兒島市的旅館，或是投靠親屬。

    當局也呼籲，由於地震頻繁，地盤可能已經鬆動，土石流等災害風險比平時更高，目前也將大雨警戒、土石流警戒的發布標準暫時降低，並呼籲民眾保持警戒。

    惡石島（見圖）與小寶島周邊地區地震頻繁，當地居民不堪其擾，疲勞已達極限，當局為此派出渡輪，今上午7點多已抵達惡石島，並載運共13位民眾先進行撤離。（路透）

    惡石島（見圖）與小寶島周邊地區地震頻繁，當地居民不堪其擾，疲勞已達極限，當局為此派出渡輪，今上午7點多已抵達惡石島，並載運共13位民眾先進行撤離。（路透）

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