直接通話！川普促俄停止侵烏 普廷強調「不放棄既定目標」

1名克里姆林宮幕僚證實，俄羅斯總統普廷（左）週四與美國總統川普（右）進行了通話。（路透資料照）

2025/07/04 08:04

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名克里姆林宮幕僚證實，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）當地時間週四（3日）與美國總統川普（Donald Trump）進行了通話。普廷表示，莫斯科希望透過談判結束烏克蘭戰爭，但重申不會放棄「實現既定目標」。

據《路透》報導，普廷幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者，在涉及伊朗、中東等問題的廣泛談話中，川普再次提出「儘早結束對烏克蘭軍事行動」的要求。

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對此普廷表示，「我們將繼續尋求透過政治和談判解決衝突」。他隨後補充，「俄羅斯將實現既定目標，即消除導致當前事態和尖銳對抗、眾所皆知的根源，俄羅斯不會在這些目標上退縮」。

普廷強調的「既定目標」包括拒絕烏克蘭加入北約，及拒絕西方支持烏克蘭。克里姆林宮此前不斷宣稱，「被迫」發動戰爭是為了阻止烏國加入北約。

鄂夏柯夫指出，兩人通話近1小時，期間並未討論到美國近期停止對基輔供應部分武器的舉措。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在丹麥告訴記者，希望能盡快針對暫停供武一事與川普對話。

消息人士先前告訴《路透》，由於儲備不足，美國已暫停對烏克蘭運送某些重要武器。

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