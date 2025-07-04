為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    直接通話！川普促俄停止侵烏 普廷強調「不放棄既定目標」

    1名克里姆林宮幕僚證實，俄羅斯總統普廷（左）週四與美國總統川普（右）進行了通話。（路透資料照）

    1名克里姆林宮幕僚證實，俄羅斯總統普廷（左）週四與美國總統川普（右）進行了通話。（路透資料照）

    2025/07/04 08:04

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1名克里姆林宮幕僚證實，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）當地時間週四（3日）與美國總統川普（Donald Trump）進行了通話。普廷表示，莫斯科希望透過談判結束烏克蘭戰爭，但重申不會放棄「實現既定目標」。

    據《路透》報導，普廷幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者，在涉及伊朗、中東等問題的廣泛談話中，川普再次提出「儘早結束對烏克蘭軍事行動」的要求。

    對此普廷表示，「我們將繼續尋求透過政治和談判解決衝突」。他隨後補充，「俄羅斯將實現既定目標，即消除導致當前事態和尖銳對抗、眾所皆知的根源，俄羅斯不會在這些目標上退縮」。

    普廷強調的「既定目標」包括拒絕烏克蘭加入北約，及拒絕西方支持烏克蘭。克里姆林宮此前不斷宣稱，「被迫」發動戰爭是為了阻止烏國加入北約。

    鄂夏柯夫指出，兩人通話近1小時，期間並未討論到美國近期停止對基輔供應部分武器的舉措。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在丹麥告訴記者，希望能盡快針對暫停供武一事與川普對話。

    消息人士先前告訴《路透》，由於儲備不足，美國已暫停對烏克蘭運送某些重要武器。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播